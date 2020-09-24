Додано: Нед 27 гру, 2020 10:34

Ах, эти родственники... В Анталию захотели...



Бизнес-план поставлен в недвижимости передо мной.

Но оказался - навскидку - сложным.



Делай раз: весной 2019 куплено в городе (удалено) то, что по какому-то странному недоразумению в Украине называют "квартира" (то есть голые ж/б стены). Площадь ж/б параллелепипеда 110 кв. м. Цена за 1 кв. м ж/б параллелепипеда 800 мерзко-противных долларов.

Общие вложения: 110х800=88 000 долларов США.



Делай два: ориентировочная сумма вложений в ремонт - как сейчас подтверждают и на киевской ветке - 50% от цены ж/б параллелепипеда. Итого: 44 000 долларов США. Общая сумма вложения 88 000 + 44 000= 132 000 долларов США.



Делай три: Сделан печальный вывод о бессмысленности таких затрат. тем более, что есть где жить: почти новая трешка, купленная лет 5 назад с отличным - если не сказать больше - ремонтом. Сделан приятный вывод о том, что новым лохАм можно продать ж/б параллелепипед по 1100 долларов за квадрат. Итого профит может составить: 110х(1100-800)=33 000 долларов США.



Делай четыре: Дано вчера задание топик-стартеру - как родному дяде - подыскать что-то в диапазоне 50 000 - 80 000 долларов США в Анталии.



Делай пять: топик-стартер зашел в тупик: вот чтобы вот так сразу показать пальцем на что-то и купить - ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Все раскуплено интенсивно с осени 2019 и летом 2020. Сейчас на сайте недвижимости Турции все какие-то остатки и по безумным ценам.

Не вижу вообще квартир под покупку, чем более для родственника.

- Квартиры "1+1" - нулевые этажи (не котируются) есть продаже - полно - по цене от 530 000 лир - 70 000 долларов.

- Новое "2+1" в приличном месте и в приличном доме от приличного застройщика - 1 000 000 турецких лир ( !!!! сам удивился ) или 131 000 долларов.

- в новом комплексе Casa Grande (срок сдачи лето 2021) квартира "2+1" - 1 150 000 лир или 151 315 долларов США.



Делай шесть: 2,5 года (два с половиной года) akurt дает точную выверенную информацию о недвижимости на всемирно известном курорте и 2,5 года неудачники по жизни (а парочка из них явно психически неуравновешенные) рассказывают глупости о том, что он бесплатно ничего не может делать (привыкли сами всю жизнь дурить лгать обманывать и наипывать) и грабит по ночам сирот и вдов, выпивая их кровь и облизываясь.

Замечу:

а) в комплексе Casa Grande - я это озвучил летом 2019 - можно было взять квартиры полный фарш по 60 000 евро ("1+1") и 96 000 евро ("2+1"). Рад, что трое форумчан с этой ветки - хватило ума - воспользовались моим советом.

б) в комплексе Sapphire - где я удачно посоветовал приятелям взять квартиру "2+1" за 91 000 долларов в сентябре 2019 - квартира на перепродаже есть соседская только за 110 000 долларов.

в) квартиры, купленные нашими украинцами 31 августа в супер-престижном комплексе (название удалено - меня неуравновешенные обвиняют в рекламе) по 1 300 000 лир, и которые казались безумно дорогими, теперь мне кажутся очень даже классными и совсем НЕ дорогими. Срок сдачи: сентябрь 2021.



Задание получено. Пока - навскидку - подобрать квартиру и посоветовать что-то родственнику в диапазоне 50-80 тысяч долларов не могу.

Будем искать и будем думать. Проще всего отказаться.

Но это неправильно: племяннику надо помочь.

О ходе выполнении доложу.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.