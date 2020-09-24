Додано: Нед 27 гру, 2020 13:52

BIGor написав: В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно. В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акуртавидел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.

именно муниципалитет зарабатывает деньги

В Турции весь транспорт принадлежит МУНИЦИПАЛИТЕТУ, им содержится и, а не кто-то "крутой".В Анталии работает несколько линий трамвая - у нас бы назвали "Скоростной трамвай". Его станции начинаются в двух местах на востоке города - возле перронов аэропорта - и возле технопарка Expo 2016 - сел и поехал в центр города. Из центра города линии уходят в жилые микрорайоны.Множество линий городского автобуса, автобусы почти все очень больших размеров.Очень важно и секрет успеха: НИКАКОЙ НАЛИЧКИ водителю/кассиру. Только карты предоплаты.Есть карта и на ней деньги (можно пополнять картой Приватбанка на смартфоне) - сел и поехал.Нет карты - не садись и не едь. Одна пересадка с любого вида транспорта на любой другой в течение 1 часа - бесплатно.Всё очень просто.Никакой транспортной проблемы в Анталии не существует. Вообще.Некоторые коррективы внес только коронавирус: в аэропорт ходили 3 разных автобуса-экспресса: маршруты 400, 600, 800. Из трех разных районов города. Они реально экспрессы - проезд чуть дороже - останавливаются не везде. Для меня было удобно добираться в аэропорт: абсолютно точно каждые 2 часа почти мимо дома проходил такой экспресс - сел - прикоснулся картой проезда к дисплею - едешь в аэропорт (примерно 1 час) - приехал прямо на перрон. Сейчас временно работает только один маршрут. То есть я могу доехать в аэропорт с одной бесплатной пересадкой. Это обойдется в 3,6 лиры или 13 гривен.