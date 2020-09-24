Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.
Продублирую это тут в контексте стоимости недвижимости в городах - по моему мнению очень важно иметь развитую транспортную инфрастуктуру. В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
BIGor написав:В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
В Турции весь транспорт принадлежит МУНИЦИПАЛИТЕТУ, им содержится и именно муниципалитет зарабатывает деньги, а не кто-то "крутой".
В Анталии работает несколько линий трамвая - у нас бы назвали "Скоростной трамвай". Его станции начинаются в двух местах на востоке города - возле перронов аэропорта - и возле технопарка Expo 2016 - сел и поехал в центр города. Из центра города линии уходят в жилые микрорайоны. Множество линий городского автобуса, автобусы почти все очень больших размеров. Очень важно и секрет успеха: НИКАКОЙ НАЛИЧКИ водителю/кассиру. Только карты предоплаты. Есть карта и на ней деньги (можно пополнять картой Приватбанка на смартфоне) - сел и поехал. Нет карты - не садись и не едь. Одна пересадка с любого вида транспорта на любой другой в течение 1 часа - бесплатно. Никакой неучтенной налички. Всё очень просто.
P.S. Никакой транспортной проблемы в Анталии не существует. Вообще. Некоторые коррективы внес только коронавирус: в аэропорт ходили 3 разных автобуса-экспресса: маршруты 400, 600, 800. Из трех разных районов города. Они реально экспрессы - проезд чуть дороже - останавливаются не везде. Для меня было удобно добираться в аэропорт: абсолютно точно каждые 2 часа почти мимо дома проходил такой экспресс - сел - прикоснулся картой проезда к дисплею - едешь в аэропорт (примерно 1 час) - приехал прямо на перрон. Сейчас временно работает только один маршрут. То есть я могу доехать в аэропорт с одной бесплатной пересадкой. Это обойдется в 3,6 лиры или 13 гривен.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Цікаво чи Лола відчувала наближення Здається,що жива планета та наша ТОП гілка форуму на щось натякає
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 27 гру, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)