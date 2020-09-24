Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.
Продублирую это тут в контексте стоимости недвижимости в городах - по моему мнению очень важно иметь развитую транспортную инфрастуктуру. В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
BIGor написав:В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
В Турции весь транспорт принадлежит МУНИЦИПАЛИТЕТУ, им содержится и именно муниципалитет зарабатывает деньги, а не кто-то "крутой".
В Анталии работает несколько линий трамвая - у нас бы назвали "Скоростной трамвай". Его станции начинаются в двух местах на востоке города - возле перронов аэропорта - и возле технопарка Expo 2016 - сел и поехал в центр города. Из центра города линии уходят в жилые микрорайоны. Множество линий городского автобуса, автобусы почти все очень больших размеров. Очень важно и секрет успеха: НИКАКОЙ НАЛИЧКИ водителю/кассиру. Только карты предоплаты. Есть карта и на ней деньги (можно пополнять картой Приватбанка на смартфоне) - сел и поехал. Нет карты - не садись и не едь. Одна пересадка с любого вида транспорта на любой другой в течение 1 часа - бесплатно. Никакой неучтенной налички. Всё очень просто.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Цікаво чи Лола відчувала наближення Здається,що жива планета та наша ТОП гілка форуму на щось натякає
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 27 гру, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Господа форумчане! Сегодня на ветке дежурят два забавных персонажа. Наслаждайтесь умными мыслЯми о недвижимости. К сожалению, неадекваты у меня в игноре, и не имею счастья ознакомиться с финансово-экономическими "раскладами", родившимися в их мозгах. Надеюсь, умные ценные мысли красавцев вам помогут в жизни.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 16:46, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Это - отлично! Все видят, какие чуды-юды живут у них под боком... Так прикольно: один обманутый неудачник ставит "+"-сы другому обманутому неудачнику...
akurt ты так смешно на + возбуждаешься,я это понял давно)) даже бывает убираю их,а ты как юнец затем скиглишь и в ЛС что-то шлёшь Так забавно тебя изучать
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Надеюсь, красавец выше - он активно дежурит на ветке, поднимая ее в ТОП раздела "Нерухомість" - пишет форумчанам, почему никак не может продать свою панельную двушку. Печальный опыт - по идее - должен всем пригодиться... А я с удовольствием почитаю "Киевскую ветку" - невероятно много интересных рассуждений и умных людей. Этого киевского неадеквата - вот молодцы - киевляне давно изгнали оттуда.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.