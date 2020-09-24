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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  BIGor написав:У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

Тем временем в так нелюбимой Виннице https://traffic.od.ua/news/eltransua/1232065
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.

Продублирую это тут в контексте стоимости недвижимости в городах - по моему мнению очень важно иметь развитую транспортную инфрастуктуру. В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта :D видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:52

  BIGor написав:В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта :D видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.

В Турции весь транспорт принадлежит МУНИЦИПАЛИТЕТУ, им содержится и именно муниципалитет зарабатывает деньги, а не кто-то "крутой".

В Анталии работает несколько линий трамвая - у нас бы назвали "Скоростной трамвай". Его станции начинаются в двух местах на востоке города - возле перронов аэропорта - и возле технопарка Expo 2016 - сел и поехал в центр города. Из центра города линии уходят в жилые микрорайоны.
Множество линий городского автобуса, автобусы почти все очень больших размеров.
Очень важно и секрет успеха: НИКАКОЙ НАЛИЧКИ водителю/кассиру. Только карты предоплаты.
Есть карта и на ней деньги (можно пополнять картой Приватбанка на смартфоне) - сел и поехал.
Нет карты - не садись и не едь. Одна пересадка с любого вида транспорта на любой другой в течение 1 часа - бесплатно.
Никакой неучтенной налички.
Всё очень просто.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:15

Никакой транспортной проблемы в Анталии не существует. Вообще.[/quote]


Звісно, Анталія - курортне місто.
Ніхто нікуди не поспішає. Тому проблем з транспортом - не може бути(((

Туреччина на днях вводить обов'язкову чправку про незахворюванність короновірусом:

https://el-murid.livejournal.com/4635487.html
Востаннє редагувалось Frant в Нед 27 гру, 2020 15:21, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Оф.джерело пише,що на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3.
http://www.golos.com.ua/news/127629

Цікаво чи Лола відчувала наближення :?:
Здається,що жива планета та наша ТОП гілка форуму на щось натякає :roll:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 27 гру, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:22

  Мизантрóп написав:Цікаво чи Лола відчувала наближення

Обгавкала нашого туркомана-неріелтора???
До речі, він тупо мовчить про землетруси
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:23

  Frant написав:
  Мизантрóп написав:Цікаво чи Лола відчувала наближення

Обгавкала нашого туркомана-неріелтора???
До речі, він тупо мовчить про землетруси

собака лаяла на дядю... :arrow:
  akurt написав:вчера задание топик-стартеру - как родному дяде -
viewtopic.php?p=5132150#p5132150 ©
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:57

Господа форумчане!
Сегодня на ветке дежурят два забавных персонажа. Наслаждайтесь умными мыслЯми о недвижимости.
К сожалению, неадекваты у меня в игноре, и не имею счастья ознакомиться с финансово-экономическими "раскладами", родившимися в их мозгах.
Зображення
Надеюсь, умные ценные мысли красавцев вам помогут в жизни.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 16:46, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:24

  akurt написав:Это - отлично! Все видят, какие чуды-юды живут у них под боком...
Так прикольно: один обманутый неудачник ставит "+"-сы другому обманутому неудачнику...


akurt ты так смешно на + возбуждаешься,я это понял давно)) даже бывает убираю их,а ты как юнец затем скиглишь и в ЛС что-то шлёшь :D
Так забавно тебя изучать :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:33

Надеюсь, красавец выше - он активно дежурит на ветке, поднимая ее в ТОП раздела "Нерухомість" - пишет форумчанам, почему никак не может продать свою панельную двушку.
Печальный опыт - по идее - должен всем пригодиться...
А я с удовольствием почитаю "Киевскую ветку" - невероятно много интересных рассуждений и умных людей.
Этого киевского неадеквата - вот молодцы - киевляне давно изгнали оттуда.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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