Додано: Нед 27 гру, 2020 18:05

Про холодець Ви помиляєтеся - готуємо раз на тиждень і зовсім без поросятини... але із хріном та гірчицею.

А ще треба попрацювати - співавтори надіслали текст нової статті в журнал OJAppS - треба відредагувати, вивірити та перекласти на англійську мову.

Редакція так написала:

We are writing to you because you have published your paper

Title: (видалено)

Authors: (видалено) in our journal. You can find the latest information of the paper below:

2,006 Downloads 2,407 Views Citation: 1

Thank you very much for your great work!

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.