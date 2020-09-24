Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.
Продублирую это тут в контексте стоимости недвижимости в городах - по моему мнению очень важно иметь развитую транспортную инфрастуктуру. В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
BIGor написав:В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
В Турции весь транспорт принадлежит МУНИЦИПАЛИТЕТУ, им содержится и именно муниципалитет зарабатывает деньги, а не кто-то "крутой".
В Анталии работает несколько линий трамвая - у нас бы назвали "Скоростной трамвай". Его станции начинаются в двух местах на востоке города - возле перронов аэропорта - и возле технопарка Expo 2016 - сел и поехал в центр города. Из центра города линии уходят в жилые микрорайоны. Множество линий городского автобуса, автобусы почти все очень больших размеров. Очень важно и секрет успеха: НИКАКОЙ НАЛИЧКИ водителю/кассиру. Только карты предоплаты. Есть карта и на ней деньги (можно пополнять картой Приватбанка на смартфоне) - сел и поехал. Нет карты - не садись и не едь. Одна пересадка с любого вида транспорта на любой другой в течение 1 часа - бесплатно. Никакой неучтенной налички. Всё очень просто.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
flyman написав:акурт, як зустрічала українська діаспора католицьке Різдво? І як воно, в своєму, а не під оренду у екзилі?
Дуже спокійно... Опівночі були салюти.... В цьому році не було масового заходу - як раніше - у Палаці культури, який мерія надавала безкоштовно українським Громадським об"єднанням, вистави із Святим Миколаєм - тепер просто розвезли по українським родинам дітям подарунки. Цікаво і неочікувано, що президент Туреччини особисто поздоровив всіх католиків із світом.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
flyman написав:акурт, як зустрічала українська діаспора католицьке Різдво? І як воно, в своєму, а не під оренду у екзилі?
Дуже спокійно... Опівночі були салюти.... В цьому році не було масового заходу - як раніше - у Палаці культури, який мерія надавала безкоштовно українським Громадським об"єднанням, вистави із Святим Миколаєм - тепер просто розвезли по українським родинам дітям подарунки.
Ясно, Різдво з Нетфліксом.
прочитав як
просто розвели
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Ну так... ще з шампанським, та візьму баранячу ногу... в духовку її...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Про холодець Ви помиляєтеся - готуємо раз на тиждень і зовсім без поросятини... але із хріном та гірчицею. А ще треба попрацювати - співавтори надіслали текст нової статті в журнал OJAppS - треба відредагувати, вивірити та перекласти на англійську мову. Редакція так написала: We are writing to you because you have published your paper Title: (видалено) Authors: (видалено) in our journal. You can find the latest information of the paper below: 2,006 Downloads 2,407 Views Citation: 1 Thank you very much for your great work!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Про холодець Ви помиляєтеся - готуємо раз на тиждень і зовсім без поросятини... але із хріном та гірчицею. А ще треба попрацювати - співавтори надіслали текст нової статті в журнал OJAppS - треба відредагувати, вивірити та перекласти на англійську мову. Редакція так написала: We are writing to you because you have published your paper Title: (видалено) Authors: (видалено) in our journal. You can find the latest information of the paper below: 2,006 Downloads 2,407 Views Citation: 1 Thank you very much for your great work!
Просто огласите рейтинг Scopus по данному журналу потому что международных журналов сейчас как грязи, а по хорошим рейтингам - единицы и как бэ там нас не ждут )))