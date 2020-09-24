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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  BIGor написав:У города нет будущего
https://nashkiev.ua/novosti/kievsovet-n ... -vdng.html
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд.
В Программе развития столицы депутаты не предусмотрели финансирование велоинфраструктуры и электротранспорта.

На эти проекты предлагали выделить 21 млн грн, но профильный департамент не поддержал ни одну из этих правок, а голосов депутатов не хватило для принятия решений.

Но депутаты заложили в бюджет финансирование на строительство прямого подземного перехода от станции «Выставочный центр» до ВДНХ.

Пробки привет, Виталя самый лучший :mrgreen:

Тем временем в так нелюбимой Виннице https://traffic.od.ua/news/eltransua/1232065
Мэрия Винницы заключила соглашение с городскими властями Цюриха о бесплатной передаче партии из 70 швейцарских трамваев.

Продублирую это тут в контексте стоимости недвижимости в городах - по моему мнению очень важно иметь развитую транспортную инфрастуктуру. В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта :D видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:52

  BIGor написав:В той же Варшаве развивают сеть трамваев, и в Анталии Акурта :D видел скоростную трамвайную линию, то ли до бот. сада. Город должен быть удобен для жизни. А в Киеве даже крохи не выделили. Обидно.

В Турции весь транспорт принадлежит МУНИЦИПАЛИТЕТУ, им содержится и именно муниципалитет зарабатывает деньги, а не кто-то "крутой".

В Анталии работает несколько линий трамвая - у нас бы назвали "Скоростной трамвай". Его станции начинаются в двух местах на востоке города - возле перронов аэропорта - и возле технопарка Expo 2016 - сел и поехал в центр города. Из центра города линии уходят в жилые микрорайоны.
Множество линий городского автобуса, автобусы почти все очень больших размеров.
Очень важно и секрет успеха: НИКАКОЙ НАЛИЧКИ водителю/кассиру. Только карты предоплаты.
Есть карта и на ней деньги (можно пополнять картой Приватбанка на смартфоне) - сел и поехал.
Нет карты - не садись и не едь. Одна пересадка с любого вида транспорта на любой другой в течение 1 часа - бесплатно.
Никакой неучтенной налички.
Всё очень просто.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

акурт, як зустрічала українська діаспора католицьке Різдво?
І як воно, в своєму, а не під оренду у екзилі?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:51

  flyman написав:акурт, як зустрічала українська діаспора католицьке Різдво?
І як воно, в своєму, а не під оренду у екзилі?

Дуже спокійно...
Опівночі були салюти....
В цьому році не було масового заходу - як раніше - у Палаці культури, який мерія надавала безкоштовно українським Громадським об"єднанням, вистави із Святим Миколаєм - тепер просто розвезли по українським родинам дітям подарунки.
Цікаво і неочікувано, що президент Туреччини особисто поздоровив всіх католиків із світом.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 гру, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:52

  akurt написав:
  flyman написав:акурт, як зустрічала українська діаспора католицьке Різдво?
І як воно, в своєму, а не під оренду у екзилі?

Дуже спокійно...
Опівночі були салюти....
В цьому році не було масового заходу - як раніше - у Палаці культури, який мерія надавала безкоштовно українським Громадським об"єднанням, вистави із Святим Миколаєм - тепер просто розвезли по українським родинам дітям подарунки.

Ясно, Різдво з Нетфліксом.

прочитав як

просто розвели
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:54

Ну так... ще з шампанським, та візьму баранячу ногу... в духовку її...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:55

  akurt написав:Ну так... ще з шампанським, та візьму баранячу ногу... в духовку її...

і без холодця з хрюхрю ... весело, мабуть
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:05

Про холодець Ви помиляєтеся - готуємо раз на тиждень і зовсім без поросятини... але із хріном та гірчицею.
А ще треба попрацювати - співавтори надіслали текст нової статті в журнал OJAppS - треба відредагувати, вивірити та перекласти на англійську мову.
Редакція так написала:
We are writing to you because you have published your paper
Title: (видалено)
Authors: (видалено) in our journal. You can find the latest information of the paper below:
2,006 Downloads 2,407 Views Citation: 1
Thank you very much for your great work!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:26

  akurt написав:Про холодець Ви помиляєтеся - готуємо раз на тиждень і зовсім без поросятини... але із хріном та гірчицею.
А ще треба попрацювати - співавтори надіслали текст нової статті в журнал OJAppS - треба відредагувати, вивірити та перекласти на англійську мову.
Редакція так написала:
We are writing to you because you have published your paper
Title: (видалено)
Authors: (видалено) in our journal. You can find the latest information of the paper below:
2,006 Downloads 2,407 Views Citation: 1
Thank you very much for your great work!

Просто огласите рейтинг Scopus по данному журналу ;) потому что международных журналов сейчас как грязи, а по хорошим рейтингам - единицы и как бэ там нас не ждут )))
stm
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