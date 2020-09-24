Додано: Нед 27 гру, 2020 17:54

Ну так... ще з шампанським, та візьму баранячу ногу... в духовку її...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.