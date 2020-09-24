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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:19
akurt написав:
Щас аж спотыкаюсь и бегу...
Такая забавная у нас stm
- уже и в Scopus
разбирается...
Ну повеселила...
Это всё равно, что я бы попросил огласить принципы аффилированности с должником как основание для понижения очередности физического лица по удовлетворению требований кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными.
Акурт я уже знаю что далеко ниже 1
1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба
ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))
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stm
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:49
akurt написав:
Приятно, что вчитываются в каждое мое слово.
Нет, конечно. Изредка захожу и по диагонали пробегаюсь, после той ерунды, что вы себе в подпись вставили, если честно, стало противно читать ваши комменты, поэтому практически их прокручиваю.
akurt написав:
Кто хоть раз в жизни делал ремонт или строил дом для себя новый - тот знает - все надо контролировать. Тов. Ленин так говорил: "...социализм — это прежде всего учёт" (заседание ВЦИК от 04 (17) ноября 1917 года.)
Вы путаете строить самому и покупать готовое или не понимаете разницы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:55
akurt написав:
Не буду скромно умалчивать
: смог легко проконтролировать
с утра - вот молодцы - уже отделка чаши плавательного бассейна почти закончена.
Контроль - это когда вы можете вмешаться в процесс и заставить переделать именно так, как вы того хотите.
А то что делаете вы - это банальное наблюдение и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:59
ol_zy написав:
А то что делаете вы - это банальное наблюдение
и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.
Конечно, банальное наблюдение. И написано было с юмором - глядя на рабочую площадку из-за забора, куда зайти нельзя.
А как же иначе.
А как Вы догадались?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:01
ol_zy написав: akurt написав:
Не буду скромно умалчивать
: смог легко проконтролировать
с утра - вот молодцы - уже отделка чаши плавательного бассейна почти закончена.
Контроль - это когда вы можете вмешаться в процесс и заставить переделать именно так, как вы того хотите.
А то что делаете вы - это банальное наблюдение и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.
він вважає, що й на форумі все контролює.
Насправді - тупо спостерігає і пише кляузи на тих, хто об'єктивно критикує його рекламну писанину
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 27 гру, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:02
stm написав:
Акурт я уже знаю что далеко ниже 1
1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба
ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))
Гордитесь, stm
- Вы поднялись на новый уровень - вам поставил "+" сам Мизантроп
!
Поздравляю Вас!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:06
San написав:
А еще обычно у айтишников бывают дети. И вот, отурчанить ребенка - вряд ли мечта любого родителя, разве что сирийца.
..а потому не спрашивай, по ком
Турецькі курортні міста - вони непогані для пенсіонерів, зокрема укро-казнокрадів.
Ітшникам в Туреччині - робити нічого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:14
akurt написав: stm написав:
Акурт я уже знаю что далеко ниже 1
1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба
ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))
Гордитесь, stm
- Вы поднялись на новый уровень - вам поставил "+" сам Мизантроп
!
Поздравляю Вас!
Мне не жалко,у меня безлимитный пакет на проставление + на этом форуме. Всегда ставлю за здравый или полезный социуму текст.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:19
akurt написав: stm написав:
Акурт я уже знаю что далеко ниже 1
1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба
ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))
Гордитесь, stm
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Поздравляю Вас!
Не в первый раз, – кокетливо улыбнулась девушка )))
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:25
stm написав:
Не в первый раз, – кокетливо улыбнулась девушка )))
Я дело говорю! Всегда!
Кстати, у "плюсонувшего" в профиле записано "Ассенизатор женских душ
".
Так что это очень и очень!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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