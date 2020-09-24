RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 895896897898
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:19

  akurt написав:Щас аж спотыкаюсь и бегу...
Такая забавная у нас stm - уже и в Scopus разбирается...
Ну повеселила...
Это всё равно, что я бы попросил огласить принципы аффилированности с должником как основание для понижения очередности физического лица по удовлетворению требований кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными.

Акурт я уже знаю что далеко ниже 1 ;) 1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба ;) ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Приятно, что вчитываются в каждое мое слово.

Нет, конечно. Изредка захожу и по диагонали пробегаюсь, после той ерунды, что вы себе в подпись вставили, если честно, стало противно читать ваши комменты, поэтому практически их прокручиваю.
  akurt написав:Кто хоть раз в жизни делал ремонт или строил дом для себя новый - тот знает - все надо контролировать. Тов. Ленин так говорил: "...социализм — это прежде всего учёт" (заседание ВЦИК от 04 (17) ноября 1917 года.)

Вы путаете строить самому и покупать готовое или не понимаете разницы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6511
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:55

  akurt написав:Не буду скромно умалчивать: смог легко проконтролировать с утра - вот молодцы - уже отделка чаши плавательного бассейна почти закончена.

Контроль - это когда вы можете вмешаться в процесс и заставить переделать именно так, как вы того хотите.
А то что делаете вы - это банальное наблюдение и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6511
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:59

  ol_zy написав:А то что делаете вы - это банальное наблюдение и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.

Конечно, банальное наблюдение. И написано было с юмором - глядя на рабочую площадку из-за забора, куда зайти нельзя.
А как же иначе.
А как Вы догадались?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:01

  ol_zy написав:
  akurt написав:Не буду скромно умалчивать: смог легко проконтролировать с утра - вот молодцы - уже отделка чаши плавательного бассейна почти закончена.

Контроль - это когда вы можете вмешаться в процесс и заставить переделать именно так, как вы того хотите.
А то что делаете вы - это банальное наблюдение и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.


він вважає, що й на форумі все контролює.
Насправді - тупо спостерігає і пише кляузи на тих, хто об'єктивно критикує його рекламну писанину
Востаннє редагувалось Frant в Нед 27 гру, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21745
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:02

  stm написав:Акурт я уже знаю что далеко ниже 1 ;) 1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба ;) ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))


Гордитесь, stm - Вы поднялись на новый уровень - вам поставил "+" сам Мизантроп!
Поздравляю Вас!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:06

Re:

  San написав:А еще обычно у айтишников бывают дети. И вот, отурчанить ребенка - вряд ли мечта любого родителя, разве что сирийца.
..а потому не спрашивай, по ком


Турецькі курортні міста - вони непогані для пенсіонерів, зокрема укро-казнокрадів.
Ітшникам в Туреччині - робити нічого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21745
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:14

  akurt написав:
  stm написав:Акурт я уже знаю что далеко ниже 1 ;) 1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба ;) ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))


Гордитесь, stm - Вы поднялись на новый уровень - вам поставил "+" сам Мизантроп!
Поздравляю Вас!

Мне не жалко,у меня безлимитный пакет на проставление + на этом форуме. Всегда ставлю за здравый или полезный социуму текст.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 03.12.14
Подякував: 773 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:19

  akurt написав:
  stm написав:Акурт я уже знаю что далеко ниже 1 ;) 1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба ;) ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))


Гордитесь, stm - Вы поднялись на новый уровень - вам поставил "+" сам Мизантроп!
Поздравляю Вас!

Не в первый раз, – кокетливо улыбнулась девушка )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:25

  stm написав:Не в первый раз, – кокетливо улыбнулась девушка )))

Я дело говорю! Всегда!
Кстати, у "плюсонувшего" в профиле записано "Ассенизатор женских душ".
Так что это очень и очень!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 895896897898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 130, 131, 132
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1312 174534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 18:41
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 614, 615, 616
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6157 727001
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 17:00
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.