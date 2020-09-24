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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:25

Re:

  akurt написав:Я дело говорю! Всегда!

Не заливай!
В основному обліківка Акурт - рекламує турецьку курортну нерухомість.
Заодно хвалить турецькі пиріжки, йогурт і лижні курорти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:36

Пане Франте - поставте stm плюс - вже як йти на дно життя - то тільки з Вами!
Не відмовляйте пані.
Он Мизантроп не пожалів - і їй, і Вам - плюсує та плюсує.
Вже на дно - то разом.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:48

Без тебе розберемось, що нам робити(((
Чекаємо свіжих акуїтельних вечірніх історій про турецьку курортну нерухомість від відомого байкаря(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлень: 21747
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  #<1 ... 896897898899
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