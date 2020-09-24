Додано: Нед 27 гру, 2020 21:36

Пане Франте - поставте stm плюс - вже як йти на дно життя - то тільки з Вами!

Не відмовляйте пані.

Он Мизантроп не пожалів - і їй, і Вам - плюсує та плюсує.

Вже на дно - то разом.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.