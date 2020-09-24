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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:25

Re:

  akurt написав:Я дело говорю! Всегда!

Не заливай!
В основному обліківка Акурт - рекламує турецьку курортну нерухомість.
Заодно хвалить турецькі пиріжки, йогурт і лижні курорти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:36

Пане Франте - поставте stm плюс - вже як йти на дно життя - то тільки з Вами!
Не відмовляйте пані.
Он Мизантроп не пожалів - і їй, і Вам - плюсує та плюсує.
Вже на дно - то разом.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:48

Без тебе розберемось, що нам робити(((
Чекаємо свіжих акуїтельних вечірніх історій про турецьку курортну нерухомість від відомого байкаря(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:41

  akurt написав:Пане Франте - поставте stm плюс - вже як йти на дно життя - то тільки з Вами!
Не відмовляйте пані.
Он Мизантроп не пожалів - і їй, і Вам - плюсує та плюсує.
Вже на дно - то разом.

А Вы небось ещё тетрадочку ведёте с подсчётами ))))) а потом с калькулятором тотал подбиваете под Просеко за 3€ или турецкое, красное, сухое... )))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:54

stm - я надеюсь у Вас сегодня к 21-00 по Киеву был готов традиционный Борщ на неделю - угостите Франта.
Я к нему поступил некорректно в 2015 году - признаюсь - он в мусорном баке у метро Житомирская, где тогда жил в однушке без балкона - доставал пластиковую бутылочку от йогурта "Галичина" и надсьорбував залишки... Его в том 2015 круто кинула на бабки одна полная блондинка-риелшторша, всучив по баснословной цене под аренду 1-к хрущики... Время было у него трудное было...
А я возьми та и ляпни: "Ну не можна ж так..."
С тех пор его вся Украина по этому форуму знает вашего почитателя талантов неудавшегося юрисконсульта как йогуртоненавистника...
Дети уже пугаются...
А так хоть Вы спасете... беднягу...
Пригрейте... Все у мужичинки как-то плохо...
Утешьте и подарите ему картинку... Самые популярные йогурты в Украине
Зображення
Когда поест борщ, прочитайте вслух:
Наше населення поки вживає цього виду продукції на порядок менше, ніж в розвинених країнах Європи, - 2,5 кг на рік на людину проти 13-35 кг. Українці більше люблять питний йогурт з наповнювачами (найпопулярніший - полуничний), тоді як останні тренди здорового способу життя полягає у вживанні йогуртів в натуральному вигляді: без цукру і добавок...
Он Вам сразу поставит "+" и пойдёте дальше вниз - на дно жизни...
Вместе - веселее, ведь верно?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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