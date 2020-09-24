Додано: Нед 27 гру, 2020 22:54

stm - все нужно считать и все нужно записывать - этот форум - Финансовый; он - о деньгах. Дебет... Кредит... Ведомость... калькулятор...

Я вот подсчитал, заглядывая в блокнот, что Вы на этой ветке уже написали 98 (девяносто восемь) сообщений - и НИ ОДНОГО по теме ветки.

Я понимаю, так бывает, Вас круто кинули при продаже/покупке квартиры - отдали бОльшей площади на Позняках - получили меньшей - в 60 квадратов - на правом берегу. А счастья нету...

Год назад такая рокировка имела вроде как смысл - не стоять в пробках на мостах...

Но сейчас то все поменялось... И отличная новая квартира на Позняках теперь кажется раем и дворцом... А на нынешнюю убитую противно смотреть...

Да, обидно...

Киданули.... Ошиблась... Так бывает...

Но хоть что-то о недвижимости могли бы и написать... поделиться опытом: как другим не лохануться...

Форумчане бы оценили...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.