Не заливай!
В основному обліківка Акурт - рекламує турецьку курортну нерухомість.
Заодно хвалить турецькі пиріжки, йогурт і лижні курорти.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:25
Re:
Не заливай!
В основному обліківка Акурт - рекламує турецьку курортну нерухомість.
Заодно хвалить турецькі пиріжки, йогурт і лижні курорти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:36
Пане Франте - поставте stm плюс - вже як йти на дно життя - то тільки з Вами!
Не відмовляйте пані.
Он Мизантроп не пожалів - і їй, і Вам - плюсує та плюсує.
Вже на дно - то разом.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:48
Без тебе розберемось, що нам робити(((
Чекаємо свіжих акуїтельних вечірніх історій про турецьку курортну нерухомість від відомого байкаря(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:41
А Вы небось ещё тетрадочку ведёте с подсчётами ))))) а потом с калькулятором тотал подбиваете под Просеко за 3€ или турецкое, красное, сухое... )))))
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:54
stm - все нужно считать и все нужно записывать - этот форум - Финансовый; он - о деньгах. Дебет... Кредит... Ведомость... калькулятор...
Я вот подсчитал, заглядывая в блокнот, что Вы на этой ветке уже написали 98 (девяносто восемь) сообщений - и НИ ОДНОГО по теме ветки.
Я понимаю, так бывает, Вас круто кинули при продаже/покупке квартиры - отдали бОльшей площади на Позняках - получили меньшей - в 60 квадратов - на правом берегу. А счастья нету...
Год назад такая рокировка имела вроде как смысл - не стоять в пробках на мостах...
Но сейчас то все поменялось... И отличная новая квартира на Позняках теперь кажется раем и дворцом... А на нынешнюю убитую противно смотреть...
Да, обидно...
Киданули.... Ошиблась... Так бывает...
Но хоть что-то о недвижимости могли бы и написать... поделиться опытом: как другим не лохануться...
Форумчане бы оценили...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:43
По финансам: золото и недвижка - это не более 10% и это способ не потерять денег, но никак не заработать. Ваше и на киевской ветке "зайду на строительство продам на 50% дороже" иногда играет злую шутку с инвесторами, и дальше более 10% потери - это больно. Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки всё ИМХО и к теме ветки "купи 1+1 далеко от моря и хвали Анталию" не имеет никакого отношения
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