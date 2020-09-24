|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:19
akurt написав:
Щас аж спотыкаюсь и бегу...
Такая забавная у нас stm
- уже и в Scopus
разбирается...
Ну повеселила...
Это всё равно, что я бы попросил огласить принципы аффилированности с должником как основание для понижения очередности физического лица по удовлетворению требований кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными.
Акурт я уже знаю что далеко ниже 1
1+1 в 2,5км от моря, Нетфликс в новый год, балантайнз поддельный - это судьба
ничего личного ))) хотя нет, никак не могу простить что в Турции еда мне дешевле Украины не обошлась ))))
И про добрых собак турецких тоже не забуду )))))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2640
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:49
akurt написав:
Приятно, что вчитываются в каждое мое слово.
Нет, конечно. Изредка захожу и по диагонали пробегаюсь, после той ерунды, что вы себе в подпись вставили, если честно, стало противно читать ваши комменты, поэтому практически их прокручиваю.
akurt написав:
Кто хоть раз в жизни делал ремонт или строил дом для себя новый - тот знает - все надо контролировать. Тов. Ленин так говорил: "...социализм — это прежде всего учёт" (заседание ВЦИК от 04 (17) ноября 1917 года.)
Вы путаете строить самому и покупать готовое или не понимаете разницы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6511
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 663 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:55
akurt написав:
Не буду скромно умалчивать
: смог легко проконтролировать
с утра - вот молодцы - уже отделка чаши плавательного бассейна почти закончена.
Контроль - это когда вы можете вмешаться в процесс и заставить переделать именно так, как вы того хотите.
А то что делаете вы - это банальное наблюдение и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6511
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 663 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:59
ol_zy написав:
А то что делаете вы - это банальное наблюдение
и при попытке вмешаться в процесс будете посланы длеко и надолго.
Конечно, банальное наблюдение. И написано было с юмором - глядя на рабочую площадку из-за забора, куда зайти нельзя.
А как же иначе.
А как Вы догадались?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5279
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 794 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:25
akurt написав:
Я дело говорю! Всегда!
Не заливай!
В основному обліківка Акурт - рекламує турецьку курортну нерухомість.
Заодно хвалить турецькі пиріжки, йогурт і лижні курорти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21748
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1264 раз.
- Подякували: 2241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:36
Пане Франте - поставте stm плюс - вже як йти на дно життя - то тільки з Вами!
Не відмовляйте пані.
Он Мизантроп не пожалів - і їй, і Вам - плюсує та плюсує.
Вже на дно - то разом.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5279
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 794 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:48
Без тебе розберемось, що нам робити(((
Чекаємо свіжих акуїтельних вечірніх історій про турецьку курортну нерухомість від відомого байкаря(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21748
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1264 раз.
- Подякували: 2241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:41
akurt написав:
Пане Франте - поставте stm
плюс - вже як йти на дно життя - то тільки з Вами!
Не відмовляйте пані.
Он Мизантроп
не пожалів - і їй, і Вам - плюсує та плюсує.
Вже на дно - то разом.
А Вы небось ещё тетрадочку ведёте с подсчётами ))))) а потом с калькулятором тотал подбиваете под Просеко за 3€ или турецкое, красное, сухое... )))))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2640
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:43
akurt написав:stm
- все нужно считать и все нужно записывать - этот форум - Финансовый; он - о деньгах.
Дебет... Кредит... Ведомость... калькулятор...
Я вот подсчитал, заглядывая в блокнот, что Вы на этой ветке уже написал 98 (девяносто восемь
) сообщений - и НИ ОДНОГО по теме ветки.
Я понимаю, так бывает, Вас круто кинули при продаже/покупке квартиры - отдали бОльшей площади на Позняках - получили меньшей - в 60 квадратов - на правом берегу. А счастья нету...
Да, обидно...
Киданули.... Так бывает...
Но хоть что-то о недвижимости могли бы и написать... поделиться опытом: как другим не лохануться...
Форумчане бы оценили...
По финансам: золото и недвижка - это не более 10% и это способ не потерять денег, но никак не заработать. Ваше и на киевской ветке "зайду на строительство продам на 50% дороже" иногда играет злую шутку с инвесторами, и дальше более 10% потери - это больно. Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки
всё ИМХО и к теме ветки "купи 1+1 далеко от моря и хвали Анталию" не имеет никакого отношения
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2640
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 07:01
stm написав:
Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки
Акурту - це пояснювалось багато разів. Проте він відключає своє критичне мислення. І лише хвалить закордонну нерухомість. Недоліків він "не бачить".
Щодо "дешевих" турецької медицини, турецької їжі, турецького ширпотребу - тут він взагалі "включає ду-рника" і розраховує на людей,які ніколи не були в Туреччині чи деінде за кордоном.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21748
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1264 раз.
- Подякували: 2241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1312
|174906
|
|
|6157
|727598
|
|
|149
|8770
|
|