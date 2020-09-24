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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:26

  stm написав:
  akurt написав:А ще треба попрацювати - співавтори надіслали текст нової статті в журнал OJAppS - треба відредагувати, вивірити та перекласти на англійську мову.
Редакція так написала:
We are writing to you because you have published your paper
Title: (видалено)
Authors: (видалено) in our journal. You can find the latest information of the paper below:
2,006 Downloads 2,407 Views Citation: 1
Thank you very much for your great work!

Просто огласите рейтинг Scopus по данному журналу ;) потому что международных журналов сейчас как грязи, а по хорошим рейтингам - единицы и как бэ там нас не ждут )))

Что касается организации науки. h5-index журнала OJAppS - 11. Чтобы было понятно, что это значит, h5-index журнала, замыкающего первую сотню - 124. Т.е. OJAppS - это обычный мусор, которых сейчас, действительно, "как грязи", где за небольшую плату можно опубликовать все, что угодно, особенно то, что в приличные журналы не берут.
Впрочем, какое отношение это имеет к теме ветки?
Пользуюсь возможностью, чтобы пожелать всем читателям/писателям счастливого Нового Года 2021!
Noname2020
 
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