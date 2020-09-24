stm написав:akurt написав:А ще треба попрацювати - співавтори надіслали текст нової статті в журнал OJAppS - треба відредагувати, вивірити та перекласти на англійську мову.
Редакція так написала:
We are writing to you because you have published your paper
Title: (видалено)
Authors: (видалено) in our journal. You can find the latest information of the paper below:
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Thank you very much for your great work!
Просто огласите рейтинг Scopus по данному журналу потому что международных журналов сейчас как грязи, а по хорошим рейтингам - единицы и как бэ там нас не ждут )))
Что касается организации науки. h5-index журнала OJAppS - 11. Чтобы было понятно, что это значит, h5-index журнала, замыкающего первую сотню - 124. Т.е. OJAppS - это обычный мусор, которых сейчас, действительно, "как грязи", где за небольшую плату можно опубликовать все, что угодно, особенно то, что в приличные журналы не берут.
Впрочем, какое отношение это имеет к теме ветки?
Пользуюсь возможностью, чтобы пожелать всем читателям/писателям счастливого Нового Года 2021!