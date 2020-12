Додано: Пон 28 гру, 2020 07:53

Вот тут согласен, Акурт, и каждый сам для себя решает, где это место. И уж точно не эти 3 пресловутые закона в подписи.

Вот тут согласен, Акурт, и каждый сам для себя решает, где это место. И уж точно не эти 3 пресловутые закона в подписи.

Всем искателям счастья там, где нас нет, желаю в следующем году найти это счастье