Додано: Пон 28 гру, 2020 09:32

stm написав: По финансам: золото и недвижка - это не более 10% и это способ не потерять денег, но никак не заработать. Ваше и на киевской ветке "зайду на строительство продам на 50% дороже" иногда играет злую шутку с инвесторами, и дальше более 10% потери - это больно. Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки всё ИМХО и к теме ветки "купи 1+1 далеко от моря и хвали Анталию" не имеет никакого отношения По финансам: золото и недвижка - это не более 10% и это способ не потерять денег, но никак не заработать.и на киевской ветке "зайду на строительство продам на 50% дороже" иногда играет злую шутку с инвесторами, и дальше более 10% потери - это больно. Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручкивсё ИМХО и к теме ветки "купи 1+1 далеко от моря и хвали Анталию" не имеет никакого отношения

НИЧЕГО не делая

flyman написав: 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи . 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи .

Предлагаю рассмотреть вот этот прямо скажем неожиданный текст.Это особо интересно: "плюс" поставили сразу два совершенно противоположных по жизни, бизнесу, активности, перспективам жизни и финансам человека:Типа как у поэта - “В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань”.А вона оно как...Итак, начнем...Тут стразу надо исключить одно ошибочное слово - выделено оно мною жирным шрифтом - ибо я НИКОГДА не писал, что нужно купить недвигу за рубежом и продать ее с профитом в 50%. И я всегда говорил, что а) нельзя покупать жилье за кордоном для сдачи в аренду; б) бабло на аренде надо колотить в Украине и в) чтоЭто меня всё время дёргают вопросами:на 50%, лежа на диване и, и никак не шевелясь. И вот эти 50% хотелось бы "наварить", не имея стартового капитала. И как только оказывается, что и наварить нельзя 50%, и еще с помощью'a нельзя за кордоном устроить на денежную работу детей, которые очень не удачно - например, как у одного писателя на этой ветке - в 2015 году выбрали университет/специальность, и летом 2020, получив диплом после выпускного застолья вдруг прочитали в дипломе квалификацию "безработный", то- вообще злодей мирового масштаба.А в остальном, господа, мысли интересные, особенно если учесть два аспекта: у автора идеи явно нарушен баланс по "золоту и недвижке", и почти одновременно было озвучено СОВСЕМ другое мнение: