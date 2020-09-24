Вот тут согласен, Акурт, и каждый сам для себя решает, где это место. И уж точно не эти 3 пресловутые закона в подписи.
Всем искателям счастья там, где нас нет, желаю в следующем году найти это счастье
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Додано: Пон 28 гру, 2020 07:53
Вот тут согласен, Акурт, и каждый сам для себя решает, где это место. И уж точно не эти 3 пресловутые закона в подписи.
Всем искателям счастья там, где нас нет, желаю в следующем году найти это счастье
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:16
Хи-хи.
Закон суров - но это Закон.
Вы же видите как "торкнуло" даже Noname2020.
Это при том, что в Украине не живет, а бизнес ведет только в Турции.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:32
Предлагаю рассмотреть вот этот прямо скажем неожиданный текст.
Это особо интересно: "плюс" поставили сразу два совершенно противоположных по жизни, бизнесу, активности, перспективам жизни и финансам человека: Мизантроп и Noname2020.
Типа как у поэта - “В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань”.
А вона оно как...
Итак, начнем...
Тут стразу надо исключить одно ошибочное слово - выделено оно мною жирным шрифтом - ибо я НИКОГДА не писал, что нужно купить недвигу за рубежом и продать ее с профитом в 50%. И я всегда говорил, что а) нельзя покупать жилье за кордоном для сдачи в аренду; б) бабло на аренде надо колотить в Украине и в) что жилье за кордоном - только для себя, любимого.
Это меня всё время дёргают вопросами: как же нам навариться сразу быстро легко на 50%, лежа на диване и НИЧЕГО не делая, и никак не шевелясь. И вот эти 50% хотелось бы "наварить", не имея стартового капитала. И как только оказывается, что и наварить нельзя 50%, и еще с помощью akurt'a нельзя за кордоном устроить на денежную работу детей, которые очень не удачно - например, как у одного писателя на этой ветке - в 2015 году выбрали университет/специальность, и летом 2020, получив диплом после выпускного застолья вдруг прочитали в дипломе квалификацию "безработный", то akurt - вообще злодей мирового масштаба.
А в остальном, господа, мысли интересные, особенно если учесть два аспекта: у автора идеи явно нарушен баланс по "золоту и недвижке", и почти одновременно было озвучено СОВСЕМ другое мнение:
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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