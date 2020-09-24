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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:53

  akurt написав:1. Свобода и безопасность.
2. Обеспеченность необходимым (еда, одежда, жилье).
3. Гармония с природой.
4. Возможность развиваться и получать знания.
5. Здоровье и долголетие.

Вот тут согласен, Акурт, и каждый сам для себя решает, где это место. И уж точно не эти 3 пресловутые закона в подписи.
Всем искателям счастья там, где нас нет, желаю в следующем году найти это счастье :)
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:16

Хи-хи.
Закон суров - но это Закон.
Все написано очень верно, особенно если убрать всего одно слово: "точно".
Вы же видите, как "торкнуло" даже Noname2020.
Это при том, что в Украине не живет, а бизнес ведет только в Турции.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 гру, 2020 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:32

Предлагаю рассмотреть вот этот прямо скажем неожиданный текст.
  stm написав:По финансам: золото и недвижка - это не более 10% и это способ не потерять денег, но никак не заработать. Ваше и на киевской ветке "зайду на строительство продам на 50% дороже" иногда играет злую шутку с инвесторами, и дальше более 10% потери - это больно. Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки ;) всё ИМХО и к теме ветки "купи 1+1 далеко от моря и хвали Анталию" не имеет никакого отношения :)

Это особо интересно: "плюс" поставили сразу два совершенно противоположных по жизни, бизнесу, активности, интеллекту, возможностям и перспективам жизни и финансам человека: Мизантроп и Noname2020.
Типа как у поэта - “В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань”.
А вона оно как...
Итак, начнем...
Тут стразу надо исключить одно ошибочное слово - выделено оно мною жирным шрифтом - ибо я НИКОГДА не писал, что нужно купить недвигу за рубежом и продать ее с профитом в 50%. И я всегда говорил, что а) нельзя покупать жилье за кордоном для сдачи в аренду; и приводил примеры, чем закончилась покупка недвиги например, в Испании (выброшенные деньги и недоступное даже для себя жилье); б) бабло на аренде надо колотить в Украине, пока платят шальные деньги (потихоньку перестают платить "шальные" - хоть бы какие уже) и в) что жилье за кордоном - только для себя, любимого.

Это меня всё время дёргают/дергали вопросами: как же нам навариться сразу быстро легко на 50%, лежа на диване и НИЧЕГО не делая, и никак не шевелясь. И вот эти 50% хотелось бы "наварить", не имея стартового капитала. И как только оказывается, что и наварить нельзя 50%, и еще с помощью akurt'a нельзя за кордоном устроить на денежную работу детей, которые очень неудачно - например, как у одного писателя на этой ветке - в 2015 году выбрали университет/специальность, и летом 2020, получив диплом, после выпускного застолья вдруг прочитали в дипломе квалификацию "безработный", то akurt - вообще злодей мирового масштаба.
И "навариться" не даёт, и детей устроить на работу не хочет. Злодей мирового масштаба.

А в остальном, господа, мысли интересные, особенно если учесть два аспекта: у автора мыслей однозначно нарушен баланс по "золоту и недвижке", и почти одновременно было озвучено СОВСЕМ другое мнение:
  flyman написав: 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи .

Кстати, по крипте:
Биткоин 26,144.3 - 27,331.6
Эфир 682.47 - 738.30
И кто мешал в марте накупить, например, Ethereum по 116,06?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 гру, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:23

  akurt написав:Предлагаю рассмотреть вот этот прямо скажем неожиданный текст.
  stm написав:По финансам: золото и недвижка - это не более 10% и это способ не потерять денег, но никак не заработать. Ваше и на киевской ветке "зайду на строительство продам на 50% дороже" иногда играет злую шутку с инвесторами, и дальше более 10% потери - это больно. Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки ;) всё ИМХО и к теме ветки "купи 1+1 далеко от моря и хвали Анталию" не имеет никакого отношения :)

Это особо интересно: "плюс" поставили сразу два совершенно противоположных по жизни, бизнесу, активности, перспективам жизни и финансам человека: Мизантроп и Noname2020.
Типа как у поэта - “В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань”.
А вона оно как...
Итак, начнем...
Тут стразу надо исключить одно ошибочное слово - выделено оно мною жирным шрифтом - ибо я НИКОГДА не писал, что нужно купить недвигу за рубежом и продать ее с профитом в 50%. И я всегда говорил, что а) нельзя покупать жилье за кордоном для сдачи в аренду; б) бабло на аренде надо колотить в Украине и в) что жилье за кордоном - только для себя, любимого.

Это меня всё время дёргают вопросами: как же нам навариться сразу быстро легко на 50%, лежа на диване и НИЧЕГО не делая, и никак не шевелясь. И вот эти 50% хотелось бы "наварить", не имея стартового капитала. И как только оказывается, что и наварить нельзя 50%, и еще с помощью akurt'a нельзя за кордоном устроить на денежную работу детей, которые очень неудачно - например, как у одного писателя на этой ветке - в 2015 году выбрали университет/специальность, и летом 2020, получив диплом, после выпускного застолья вдруг прочитали в дипломе квалификацию "безработный", то akurt - вообще злодей мирового масштаба.
И "навариться" не даёт, и детей устроить на работу не хочет. Злодей мирового масштаба.

А в остальном, господа, мысли интересные, особенно если учесть два аспекта: у автора мыслей однозначно нарушен баланс по "золоту и недвижке", и почти одновременно было озвучено СОВСЕМ другое мнение:
  flyman написав: 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи .

Кстати, по крипте:
Биткоин 26,144.3 - 27,331.6
Эфир 682.47 - 738.30
И кто мешал в марте накупить, например, Ethereum по 116,06?

Приєднуюсь до питання...
золото и недвижка - это не более 10%


Шо то воно таке 90% на "кухарський" чи юристичний розум :?:

Як то примножити нічого не роблячи по СТМ-ськи?
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:19

  Frant написав:
  change_pm написав:Як то примножити нічого не роблячи по СТМ-ськи?

Треба прискіпливо виконувати всі рекомендації від обліківки "Акурт"!

Нажаль Франт не знає всіх рекомендацій, які давав Акурт в цьому році. І я нажаль в усіх його рекомендаціях не приймав участь, але є декілька речей.

Ті хто його слухав і зробив, як Акурт натякав чи казав прямо, могли заробити від 26% на Анталійській нерухомості, до іксів на деяких акціях...

Хотів грубо написати про собаку, яка шось там гавкає, але не буду...

Хто з форумчан, які відписують на цій гілці, видали хоч одну пораду, яка могла б принести дохід :?: 8)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:36

  change_pm написав:
  Frant написав:
  change_pm написав:Як то примножити нічого не роблячи по СТМ-ськи?

Треба прискіпливо виконувати всі рекомендації від обліківки "Акурт"!

Нажаль Франт не знає всіх рекомендацій, які давав Акурт в цьому році. І я нажаль в усіх його рекомендаціях не приймав участь, але є декілька речей.

Ті хто його слухав і зробив, як Акурт натякав чи казав прямо, могли заробити від 26% на Анталійській нерухомості, до іксів на деяких акціях...

Хотів грубо написати про собаку, яка шось там гавкає, але не буду...

Хто з форумчан, які відписують на цій гілці, видали хоч одну пораду, яка могла б принести дохід :?: 8)

то ти вже фліпнув турецьку прєлєсьць?

а тим часом на оКРЖН дериватив на куплю-продажу м2 виріс в ціні за 3 місяці на 21.74% що еквівалентно річній доходності в 86.96% в грн.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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