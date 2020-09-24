Вообще-то вопрос к теме ветки не относится. Предполагается, что здесь общаются люди, проживающие не в Украине, имеющие свое жилье и доход, обеспечивающий подобный образ жизни.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:37
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:35
Ну от і можна б було поділитись на загал, яка саме справа створює той дохід...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тримай - колядки!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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