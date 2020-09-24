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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01
И не просто чемодан без ручки, а чемодан с большой дыркой, через которую ты теряешь своё бабло. Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:45
Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.
А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда.
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:27
Якщо людина може собі це(чи, навіть, більше) дозволити, то чому б і ні?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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