Додано: Вів 29 гру, 2020 19:45

Квесторе_поверніться написав: Libo написав: Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь. Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.

Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і. Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.

Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда.