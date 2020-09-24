Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав: Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки
И не просто чемодан без ручки, а чемодан с большой дыркой, через которую ты теряешь своё бабло. Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.
Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.
Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.
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Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.
Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.
Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно. А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда.
Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.
Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.
Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно. А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда.
Якщо людина може собі це(чи, навіть, більше) дозволити, то чому б і ні?
Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.
Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.
Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно. А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда.
А представляете, каково Роману Абрамовичу, у которого "два дома в Великобритании, два дома в Колорадо (США), два дома на карибском острове Сент-Бартс (Заморские территории Франции) и дом во Франции" (Источник: https://www.homesoverseas.ru/articles/2559)? Я подозреваю, что он поэтому и не купил 1+1 в Анталье, хотя это, безусловно, было бы очень удачное приобретение. Но это была бы последняя соломинка.