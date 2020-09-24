|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01
И не просто чемодан без ручки, а чемодан с большой дыркой, через которую ты теряешь своё бабло. Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:45
Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.
А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда.
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:27
Якщо людина може собі це(чи, навіть, більше) дозволити, то чому б і ні?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 09:16
А представляете, каково Роману Абрамовичу, у которого "два дома в Великобритании, два дома в Колорадо (США), два дома на карибском острове Сент-Бартс (Заморские территории Франции) и дом во Франции" (Источник:
Додано: Сер 30 гру, 2020 09:57
В конце года - слава Богу - на ветке интересные актуальные мысли.
Квартира за кордоном - вартість утримання/проживання. Підсумки грудня.
1 долар=7,3469 ліри
1 долар=28,20 гривні.
1 ліра=28,20/7,3469=3,84 гривні.
Квартира "1+1".
1. Квартплата 100 лір (не мінялася з травня 2018)=13,60 долара США або 384 гривні.
ЦЕ - МАЙЖЕ ЄДИНЕ, ЩО ПЛАТИТЬ ЛЮДИНА, ЯКА ВОЛОДІЄ КВАРТИРОЮ ЗА КОРДОНОМ, ЯКЩО НЕ ЖИВЕ ПОСТІЙНО. Таких серед моїх приятелів - 2 (два).
Під словом "майже" розуміти: Поліс страхування квартири на 1 рік - 70 лір або 10 доларів, податок на нерухомість (залежить від площі квартири) - 120 лір або 16 доларів. Це - оплата за рік.
2. Електрична енергія - використано 124 кВтгод - 93,00 ліри або 357,12 гривень.
3. Водопостачання та водовідведення: 5 куб.м - 34,00 ліри або 122,00 гривні.
4. Опалення квартири: 0 лір або 0 гривень (на ранок сьогодні в квартирі +19,8, ніякі засоби опалення не використовуються. Термометр на частково відкритому балконі (вночі був легкий дощик) показує +17,0 градуси, НЕ сонячно, НЕ голубе небо). Вдень очікується - як завжди в цю пору року +18. За весь грудень вмикав кондиціонер LG (інвертор) 3 (три) рази і кожен раз на 1-2 (дві) години.
5. Вивезення сміття - 0 лір або 0 гривень (то робота мерії Анталії, вивезення щодня).
6. Гаряча вода - 0 лір або 0 гривень (працює сонячний колектор на даху будинка)+ витрати електричної енергії на роботу бойлера (переключений на подачу гарячої води. Нагадаю, система гарячого водопостачання виконана Забудовником - один кран закриваєш, інший відкриваєш).
Разом за грудень 2020:
- якщо НЕ живеш постійно - 100 лір або 384 гривні, або 13,60 (тринадцять цілих шістдесят сотих) долара США;
- якщо живеш постійно: 227 лір або 30,90 (тридцять цілих дев"яносто сотих) $[/b]
Для порівняння: в листопаді було 29 доларів США.
Додаткові витрати:
- Інтернет та міська телефонія - 105 лір або 403 гривні.
- мобільний зв"язок - 45 лір або 172,8 гривні.
- можливість виконання міжнародних дзвінків з мобільного телефона (турецька СІМ-карта) на мобільний телефон за кордоном (в тому числі в Україну) - 60 хвилин на місяць - 22 ліри або 85 гривень.
Пан Акурт розставив всі крапки над "і".
Зверніть увагу на пункт 1.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
|