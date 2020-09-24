Додано: Сер 30 гру, 2020 09:57

Libo написав: Квесторе_поверніться написав: Libo написав: Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь. Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.

Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і. Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.



Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.

А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда. Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости иЕсли я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.А если в дополнение к своей квартире в Украине- надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет.

Підсумки грудня.

оплата за рік.

якщо НЕ живеш постійно

Квартира за кордоном - вартість утримання/проживання.1 долар=7,3469 ліри1 долар=28,20 гривні.1 ліра=28,20/7,3469=3,84 гривні.Квартира "1+1".1. Квартплата 100 лір (не мінялася з травня 2018)=13,60 долара США або 384 гривні.ЦЕ - МАЙЖЕ ЄДИНЕ, ЩО ПЛАТИТЬ ЛЮДИНА, ЯКА ВОЛОДІЄ КВАРТИРОЮ ЗА КОРДОНОМ, ЯКЩО НЕ ЖИВЕ ПОСТІЙНО. Таких серед моїх приятелів - 2 (два).Під словом "майже" розуміти: Поліс страхування квартири на 1 рік - 70 лір або 10 доларів, податок на нерухомість (залежить від площі квартири) - 120 лір або 16 доларів. Це -2. Електрична енергія - використано 124 кВтгод - 93,00 ліри або 357,12 гривень.3. Водопостачання та водовідведення: 5 куб.м - 34,00 ліри або 122,00 гривні.4.0 лір або 0 гривень (на ранок сьогодні в квартирі +19,8,Термометр на частково відкритому балконі (вночі був легкий дощик) показує +17,0 градуси, НЕ сонячно, НЕ голубе небо). Вдень очікується - як завжди в цю пору року +18. За весь грудень вмикав кондиціонер LG (інвертор) 3 (три) рази і кожен раз на 1-2 (дві) години.5. Вивезення сміття -(то робота мерії Анталії, вивезення щодня).6. Гаряча вода -(працює сонячний колектор на даху будинка)+ витрати електричної енергії на роботу бойлера (переключений на подачу гарячої води. Нагадаю, система гарячого водопостачання виконана Забудовником - один кран закриваєш, інший відкриваєш).Разом за грудень 2020:- 100 лір або 384 гривні, або(тринадцять цілих шістдесят сотих) долара США;- якщо живеш постійно: 227 лір або(тридцять цілих дев"яносто сотих) $[/b]Для порівняння: в листопаді було 29 доларів США.Додаткові витрати:- Інтернет та міська телефонія - 105 лір або 403 гривні.- мобільний зв"язок - 45 лір або 172,8 гривні.- можливість виконання міжнародних дзвінків з мобільного телефона (турецька СІМ-карта) на мобільний телефон за кордоном (в тому числі в Україну) - 60 хвилин на місяць - 22 ліри або 85 гривень.Пан Акурт розставив всі крапки над "і".Зверніть увагу на пункт 1.