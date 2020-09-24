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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:06

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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:01

  stm написав: Зарубежная недвижимость не купленная на фирму или для ведения бизнеса - вообще чемодан без ручки ;)


И не просто чемодан без ручки, а чемодан с большой дыркой, через которую ты теряешь своё бабло. Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.

Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.

Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.


Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.
А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:27

  Libo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.

Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.


Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.
А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда. 8)

Якщо людина може собі це(чи, навіть, більше) дозволити, то чому б і ні?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:16

  Libo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.

Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.


Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.
А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда. 8)


А представляете, каково Роману Абрамовичу, у которого "два дома в Великобритании, два дома в Колорадо (США), два дома на карибском острове Сент-Бартс (Заморские территории Франции) и дом во Франции" (Источник: https://www.homesoverseas.ru/articles/2559)? Я подозреваю, что он поэтому и не купил 1+1 в Анталье, хотя это, безусловно, было бы очень удачное приобретение. Но это была бы последняя соломинка.
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:57

В конце года - слава Богу - на ветке интересные актуальные мысли.

  Libo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:Налоги, комуналку, обслуживание, ремонт и т.п. ты платишь независимо от того, сколько времени ты там живешь.

Так пан Акурт для своєї квартири тут може розставити всі крапки над і.


Я смотрю на все расходы на недвижимость не с точки зрения абсолютных цифр, а с точки зрения количества объектов недвижимости и общей суммы затрат на ее содержание. Если я купил недвижимость за рубежом, в ней постоянно живу, а в Украине продал, это одно.
А если в дополнение к своей квартире в Украине я купил еще одну за рубежом, где провожу пару месяцев, мои расходы на мою недвижимость как минимум удваиваются - надо платить и тут, и там. Это уже совсем другое. Плюс расходы на досмотр тут и там, когда меня нет. Плюс расходы на путешествия сюда-туда. 8)

Квартира за кордоном - вартість утримання/проживання. Підсумки грудня.
1 долар=7,3469 ліри
1 долар=28,20 гривні.
1 ліра=28,20/7,3469=3,84 гривні.
Квартира "1+1".

1. Квартплата 100 лір (не мінялася з травня 2018)=13,60 долара США або 384 гривні.
ЦЕ - МАЙЖЕ ЄДИНЕ, ЩО ПЛАТИТЬ ЛЮДИНА, ЯКА ВОЛОДІЄ КВАРТИРОЮ ЗА КОРДОНОМ, ЯКЩО НЕ ЖИВЕ ПОСТІЙНО. Таких серед моїх приятелів - 2 (два).
Під словом "майже" розуміти: Поліс страхування квартири на 1 рік - 70 лір або 10 доларів, податок на нерухомість (залежить від площі квартири) - 120 лір або 16 доларів. Це - оплата за рік.

2. Електрична енергія - використано 124 кВтгод - 93,00 ліри або 357,12 гривень.
3. Водопостачання та водовідведення: 5 куб.м - 34,00 ліри або 122,00 гривні.
4. Опалення квартири: 0 лір або 0 гривень (на ранок сьогодні в квартирі +19,8, ніякі засоби опалення не використовуються. Термометр на частково відкритому балконі (вночі був легкий дощик) показує +17,0 градуси, НЕ сонячно, НЕ голубе небо). Вдень очікується - як завжди в цю пору року +18. За весь грудень вмикав кондиціонер LG (інвертор) 3 (три) рази і кожен раз на 1-2 (дві) години.
5. Вивезення сміття - 0 лір або 0 гривень (то робота мерії Анталії, вивезення щодня).
6. Гаряча вода - 0 лір або 0 гривень (працює сонячний колектор на даху будинка)+ витрати електричної енергії на роботу бойлера (переключений на подачу гарячої води. Нагадаю, система гарячого водопостачання виконана Забудовником - один кран закриваєш, інший відкриваєш).

Разом за грудень 2020:
- якщо НЕ живеш постійно - 100 лір або 384 гривні, або 13,60 (тринадцять цілих шістдесят сотих) долара США;
- якщо живеш постійно: 227 лір або 30,90 (тридцять цілих дев"яносто сотих) $[/b]
Для порівняння: в листопаді було 29 доларів США.

Додаткові витрати:
- Інтернет та міська телефонія - 105 лір або 403 гривні.
- мобільний зв"язок - 45 лір або 172,8 гривні.
- можливість виконання міжнародних дзвінків з мобільного телефона (турецька СІМ-карта) на мобільний телефон за кордоном (в тому числі в Україну) - 60 хвилин на місяць - 22 ліри або 85 гривень.

Пан Акурт розставив всі крапки над "і".
Зверніть увагу на пункт 1.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Зверніть увагу на пункт 1.

А я за инет(4G) и мабилу плачу 60грн/мес :P
Правда воды холодной на 11кубов +лепиздричество (в т.ч. бойлер) = 500грн/мес
т.е. как бы выходит баш на баш :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:02

  clientage написав:
  akurt написав:Зверніть увагу на пункт 1.

А я за инет(4G) и мабилу плачу 60грн/мес :P
Правда воды холодной на 11кубов +лепиздричество (в т.ч. бойлер) = 500грн/мес
т.е. как бы выходит баш на баш :)

В мене за цоколь оплати за місяць біля 300 грн.
За мобільний зв"язок цього місяця нуль (думаю наступного теж буде 0), так як лайф надарив кучу гігабайт на наступні 3 місяці, київстар теж.
Крім того КС дав 1 безплатний номер телефонувати і ще 50 грн акційних.
Також пропонує 1й місяць безплатно і безліміт в мережі та 100 МБ щодня за 30 грн. в місяць.

Акурт, розкажи, як в скільки лір вийде зарєструвати айфон в Туреяччині?.
https://alanya24.ru/zhizn-v-alanii/mobilnaja-svjaz-i-internet/461-registratsiya-telefona-turcia/

Как зарегистрировать иностранный телефон в Турции в 2020 году: пошаговая инструкция

1. Получите логин и пароль для доступа в E-Delvet (местные госуслуги) Нужно прийти в любое отделение почты с загранпаспортом и икаметом, чтобы получить логин и пароль к местным госуслугам (сервису E-Devlet). Это стоит 2 лиры.

2. Оплатите пошлины в налоговой Следующим шагом нужно сходить в налоговую (туда, где получали налоговый номер для ВНЖ) и оплатить пошлину. С собой взять доступ к e-devlet, икамет, паспорт и телефон. Последовательность действий: Встать в электронную очередь и сказать сотруднику про «IMEI». Набрать на телефоне *#06# и передать телефон в окошко, чтобы работник налоговой его зарегистрировал в базе. После оплаты вам выдадут чек, его нужно обязательно сохранить.

3. Зарегистрировать телефон Простой вариант Теперь осталось зарегистрировать телефон. Идём в ближайший салон Turk Telekom, Vodafone или любой другой и просим работников помочь с регистрацией. Это не официальная услуга, поэтому придётся торговаться. Расчитывайте заплатить 40-60 лир.


Сколько стоит зарегистрировать телефон в Турции в 2020 году Давайте считать итоговую стоимость. Оплата пошлины за получения доступа к E-Devlet на почте — 2 лиры. Оплата налога — 1800 лир. Оплата в салоне связи работнику за помощь — 40 лир (если решили идти этим путём).

ИТОГО: 1842 лиры +- 20 лир. Дорого, но что же делать. Такой закон.




https://www.dailysabah.com/russian/turkey/2019/07/19/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
на один паспорт можно регистрировать один телефон каждые три года


але ви ж приїхали за дешевими йогуртами та сибасом і теплою зимою та спекотним літом,
для чого вам та мобілка?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 гру, 2020 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:23

  akurt написав:Пан Акурт розставив всі крапки над "і".


Ну я думаю, если ты закрываешь хату и уезжаешь в Украину, расходы будут побольше, т.к. всякие интернеты, телефоны, абонементы и т.п. надо оплачивать, дабы вернувшись все это иметь с первого дня. Плюс заплатить какую-то мзду за досмотр management company. Плюс машина. Мы еще упустили из вида, что там тоже желательно купить тачку, чтоб не ходить пишака, для комфорта.
Это все надо учитывать.
Любая собственность обязывает и постоянно требует расходов, будь то дача под Киевом или на море в Турции. Это не просто купил, въехал и забил на всех большой болт. И если не платишь, в Киеве за тобой будут бегать и упрашивать, а за рубежом как правило просто предупредят, потом оштрафуют, а потом просто выкинут нах. :?
Libo
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