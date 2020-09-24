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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:31

  clientage написав:
  akurt написав:Зверніть увагу на пункт 1.

А я за инет(4G) и мабилу плачу 60грн/мес :P


У меня в Америке интернет + ТВ = $240 в месяц. :shock:
Libo
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