Додано: Сер 30 гру, 2020 13:34

Libo написав: я думаю, если ты закрываешь хату и уезжаешь в Украину, расходы будут побольше, т.к. всякие интернеты, телефоны, абонементы и т.п. надо оплачивать, дабы вернувшись все это иметь с первого дня. я думаю, если ты закрываешь хату и уезжаешь в Украину, расходы будут побольше, т.к. всякие интернеты, телефоны, абонементы и т.п. надо оплачивать, дабы вернувшись все это иметь с первого дня.

Как известно, только в Украине, если Вы уехали на дачу, или в отпуск, НЕ нужно платить за стационарный телефон и интернет.

Libo написав: Плюс заплатить какую-то мзду за досмотр management company. Плюс заплатить какую-то мзду за досмотр management company.

Libo написав: Плюс машина. Мы еще упустили из вида, что там тоже желательно купить тачку, чтоб не ходить пишака, для комфорта.

Это все надо учитывать. Плюс машина. Мы еще упустили из вида, что там тоже желательно купить тачку, чтоб не ходить пишака, для комфорта.Это все надо учитывать.

НЕ нужно покупать для себя авто

Libo написав: Любая собственность обязывает и постоянно требует расходов, будь то дача под Киевом или на море в Турции. Это не просто купил, въехал и забил на всех большой болт. И если не платишь, в Киеве за тобой будут бегать и упрашивать, а за рубежом как правило просто предупредят, потом оштрафуют, а потом просто выкинут нах. Любая собственность обязывает и постоянно требует расходов, будь то дача под Киевом или на море в Турции.И если не платишь, в Киеве за тобой будут бегать и упрашивать, а за рубежом как правило просто предупредят, потом оштрафуют, а потом просто выкинут нах.

Только в Украине можно не платить годами квартплату, за электроэнергию, за отопление, за газ, за лифт, за вывоз мусора и воду.

Так вот квартира реально НИЧЕГО и НИКАК не требует - кроме оплаты квартплаты в ОСББ.

Если Вы заключили контракт в Турктелеком на домашний телефон+интернент, то конечно, Вы будете оплачивать.На практике, если человек НЕ живет постоянно в Турции, то 2 варианта:а) прекрасно работает мобильный интернет - 10-15 Гб в месяц вполне хватает, если вы не работаете удаленно как программист.б) один из двух приятелей, которые НЕ живут постоянно, делают проще - кроме мобильного интернета - берут пароль от Wi-Fi у соседа, а тому выдают денежную премию. На практике - бутылочку украинской водки. Поставщик пароля невероятно рад. Не шучу.Смотрите пункт 1 выше - ежемесячная плата в ОСББ и нет больше НИКАКИХ расходов.Вы не поверите, но я об этом много раз писал: украинец имеет право на беспошлинный ввоз своего авто украинской регистрации. Без растаможки. Я езжу на авто именно украинской регистрации.Как известно, только в Украинеи НЕ нужно нести никаких расходов на его содержание - все вполне заменяют желтого цвета "Богданы" (хи-хи).Я хожу "пешака" к Средиземному морю (примерно 20-25 минут) и не менее 2-х часов в день пешком или катаюсь на велосипеде (по настроению) вдоль Средиземного моря. Как правило - даже как стандарт - не менее 10 000 шагов в день.Городским транспортом не пользуюсь - хотя он работает прекрасно. Езжу на авто, куда и когда мне нужно.Первая фраза верная. А вот со второй фразой чуток проще.На практике именно так: ПРОСТО купил, ПРОСТО выехал и ПРОСТО "забил"...На практике - своего председателя ОСББ предупреждают (вообще-то необязательно, но лично я считаю, что это правильно), что уезжают, и платят квартплату наперед или говорят, что приедут в феврале - как мои приятели - и заплатим по приезду.Нет никаких штрафов.Вот если вы уехали - пришел счет - он не оплачен, то поставляющая компания отключит через 10-20 дней поставку услуги. Подключит сразу почти мгновенно - сотрудник приезжает на мопеде - сам видел - после оплаты долга и штраф за подключение вот здесь будет (кажется 30 лир или примерно 100 гривен).В этом - не платить годами ни за что и никак - большое преимущество.На практике: я курирую 2 квартиры двоих приятелей (имею ключи) и при необходимости оплачиваю их счета через интернет-банкинг. Они мне сбрасывают нужные денежки на карту Приватбанка.Как видите, всё несколько проще.Вот мимо проходил сделал фото квартиры приятеля - он прилетает в феврале (улетел в ноябре), председателя его ОСББ встречаю раз в месяц - приятель оплатил взнос в ОСББ до Нового года - прилетит - заплатит за январь/февраль сам. Эта квартира на этаже 3 куплена после недельных поисков в мае 2018 за 210 000 лир или 54 000 долларов. "1+1" - 60 квадратов, покупалась как новая и "полный фарш". В доме - 30 квартир.В доме живут: украинцы, грузины, один россиянин (холостяк лет 30-ти) и немцы.Интересный момент - слева вы видите декоративный вертикальный короб - там спрятаны наружные блоки кондиционеров (как-то спрашивал). Внизу виден край плавательного бассейна - квартира приятелей "смотрит" на юг и на свой бассейн - там вообще-то их два - взрослый большой и детский маленький, у бассейна есть душ и шезлонги. Бассейн успешно функционировал все лето (с 15 июня) и сентябрь - до 01 октября.