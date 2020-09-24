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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:31

  clientage написав:
  akurt написав:Зверніть увагу на пункт 1.

А я за инет(4G) и мабилу плачу 60грн/мес :P


У меня в Америке интернет + ТВ = $240 в месяц. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:34

  Libo написав: я думаю, если ты закрываешь хату и уезжаешь в Украину, расходы будут побольше, т.к. всякие интернеты, телефоны, абонементы и т.п. надо оплачивать, дабы вернувшись все это иметь с первого дня.

Если Вы заключили контракт в Турктелеком на домашний телефон+интернент, то конечно, Вы будете оплачивать.
Как известно, только в Украине, если Вы уехали на дачу, или в отпуск, НЕ нужно платить за стационарный телефон и интернет.
На практике, если человек НЕ живет постоянно в Турции, то 2 варианта:
а) прекрасно работает мобильный интернет - 10-15 Гб в месяц вполне хватает, если вы не работаете удаленно как программист.
б) один из двух приятелей, которые НЕ живут постоянно, делают проще - кроме мобильного интернета - берут пароль от Wi-Fi у соседа, а тому выдают денежную премию. На практике - бутылочку украинской водки. Поставщик пароля невероятно рад. Не шучу.

  Libo написав: Плюс заплатить какую-то мзду за досмотр management company.

Смотрите пункт 1 выше - ежемесячная плата в ОСББ и нет больше НИКАКИХ расходов.
  Libo написав: Плюс машина. Мы еще упустили из вида, что там тоже желательно купить тачку, чтоб не ходить пишака, для комфорта.
Это все надо учитывать.

Вы не поверите, но я об этом много раз писал: украинец имеет право на беспошлинный ввоз своего авто украинской регистрации. Без растаможки. Я езжу на авто именно украинской регистрации.
Как известно, только в Украине НЕ нужно покупать для себя авто и НЕ нужно нести никаких расходов на его содержание - все вполне заменяют желтого цвета "Богданы" (хи-хи).
Городским транспортом не пользуюсь - хотя он работает прекрасно. Езжу на авто, куда и когда мне нужно.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:29

  Libo написав:Любая собственность обязывает и постоянно требует расходов, будь то дача под Киевом или на море в Турции. Это не просто купил, въехал и забил на всех большой болт. И если не платишь, в Киеве за тобой будут бегать и упрашивать, а за рубежом как правило просто предупредят, потом оштрафуют, а потом просто выкинут нах. :?

Первая фраза верная. А вот со второй фразой чуток проще.
На практике именно так: ПРОСТО купил, ПРОСТО выехал и ПРОСТО "забил"...

На практике - своего председателя ОСББ предупреждают (вообще-то необязательно, но лично я считаю, что это правильно), что уезжают, и платят квартплату наперед или говорят, что приедут в феврале - как мои приятели - и заплатим по приезду.
Нет никаких штрафов.
Вот если вы уехали - пришел счет - он не оплачен, то поставляющая компания отключит через 10-20 дней поставку услуги. Подключит сразу почти мгновенно - сотрудник приезжает на мопеде - сам видел - после оплаты долга и штраф за подключение вот здесь будет (кажется 30 лир или примерно 100 гривен).
Только в Украине можно не платить годами квартплату, за электроэнергию, за отопление, за газ, за лифт, за вывоз мусора и воду. В этом - не платить годами ни за что и никак - большое преимущество.

На практике: я курирую 2 квартиры двоих приятелей (имею ключи) и при необходимости оплачиваю их счета через интернет-банкинг. Они мне сбрасывают нужные денежки на карту Приватбанка.
Как видите, всё несколько проще.
Вот мимо проходил сделал фото квартиры приятеля - он прилетает в феврале (улетел в ноябре), председателя его ОСББ встречаю раз в месяц - приятель оплатил взнос в ОСББ до Нового года - прилетит - заплатит за январь/февраль сам. Эта квартира на этаже 3 куплена после недельных поисков в мае 2018 за - кажется - 210 000 лир или все все все расходы со всеми платежами составили - кажется (деньги же не мои, точно могу и забыть) - 53 000 долларов. "1+1" - 60 квадратов, покупалась как новая и "полный фарш". В доме - 30 квартир.
Так вот квартира реально НИЧЕГО и НИКАК не требует - кроме оплаты квартплаты в ОСББ.
В доме живут: украинцы, грузины, один россиянин (холостяк лет 30-ти) и немцы.
Интересный момент - слева вы видите декоративный вертикальный короб - там спрятаны наружные блоки кондиционеров (clientage как-то спрашивал). Внизу виден край плавательного бассейна - квартира приятелей "смотрит" на юг и на свой бассейн - там вообще-то их два - взрослый большой и детский маленький, у бассейна есть душ и шезлонги. Бассейн успешно функционировал все лето (с 15 июня) и сентябрь - до 01 октября. Расположение дома очень удачное - бассейн вытянут с востока на запад и всегда вода хорошо прогревается. В то же время окна спальни квартиры и окно кухни выходят на восток и под действием солнца - только до обеда.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:00

  akurt написав:Пан Акурт розставив всі крапки

Нічого подібного!
Постійно використовується лише одна квартира з двох. Проте друга стоїть порожньою 9-10 місяців на рік.
Якби здати її в оренду, то +300/дол щомісячно, тобто 3400 дол/щорічно. Як мінімум. В такому випадку декому не треба підробляти ріелтором чи строчити замовні статті на advego.com - вистачить коштів на корм собаці і на оптовий йогурт.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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