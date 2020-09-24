У меня в Америке интернет + ТВ = $240 в месяц.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:31
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:34
Если Вы заключили контракт в Турктелеком на домашний телефон+интернент, то конечно, Вы будете оплачивать.
Как известно, только в Украине, если Вы уехали на дачу, или в отпуск, НЕ нужно платить за стационарный телефон и интернет.
На практике, если человек НЕ живет постоянно в Турции, то 2 варианта:
а) прекрасно работает мобильный интернет - 10-15 Гб в месяц вполне хватает, если вы не работаете удаленно как программист.
б) один из двух приятелей, которые НЕ живут постоянно, делают проще - кроме мобильного интернета - берут пароль от Wi-Fi у соседа, а тому выдают денежную премию. На практике - бутылочку украинской водки. Поставщик пароля невероятно рад. Не шучу.
Смотрите пункт 1 выше - ежемесячная плата в ОСББ и нет больше НИКАКИХ расходов.
Вы не поверите, но я об этом много раз писал: украинец имеет право на беспошлинный ввоз своего авто украинской регистрации. Без растаможки. Я езжу на авто именно украинской регистрации.
Как известно, только в Украине НЕ нужно покупать для себя авто и НЕ нужно нести никаких расходов на его содержание - все вполне заменяют желтого цвета "Богданы" (хи-хи).
Городским транспортом не пользуюсь - хотя он работает прекрасно. Езжу на авто, куда и когда мне нужно.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:29
Первая фраза верная. А вот со второй фразой чуток проще.
На практике именно так: ПРОСТО купил, ПРОСТО выехал и ПРОСТО "забил"...
На практике - своего председателя ОСББ предупреждают (вообще-то необязательно, но лично я считаю, что это правильно), что уезжают, и платят квартплату наперед или говорят, что приедут в феврале - как мои приятели - и заплатим по приезду.
Нет никаких штрафов.
Вот если вы уехали - пришел счет - он не оплачен, то поставляющая компания отключит через 10-20 дней поставку услуги. Подключит сразу почти мгновенно - сотрудник приезжает на мопеде - сам видел - после оплаты долга и штраф за подключение вот здесь будет (кажется 30 лир или примерно 100 гривен).
Только в Украине можно не платить годами квартплату, за электроэнергию, за отопление, за газ, за лифт, за вывоз мусора и воду. В этом - не платить годами ни за что и никак - большое преимущество.
На практике: я курирую 2 квартиры двоих приятелей (имею ключи) и при необходимости оплачиваю их счета через интернет-банкинг. Они мне сбрасывают нужные денежки на карту Приватбанка.
Как видите, всё несколько проще.
Вот мимо проходил сделал фото квартиры приятеля - он прилетает в феврале (улетел в ноябре), председателя его ОСББ встречаю раз в месяц - приятель оплатил взнос в ОСББ до Нового года - прилетит - заплатит за январь/февраль сам. Эта квартира на этаже 3 куплена после недельных поисков в мае 2018 за - кажется - 210 000 лир или все все все расходы со всеми платежами составили - кажется (деньги же не мои, точно могу и забыть) - 53 000 долларов. "1+1" - 60 квадратов, покупалась как новая и "полный фарш". В доме - 30 квартир.
Так вот квартира реально НИЧЕГО и НИКАК не требует - кроме оплаты квартплаты в ОСББ.
В доме живут: украинцы, грузины, один россиянин (холостяк лет 30-ти) и немцы.
Интересный момент - слева вы видите декоративный вертикальный короб - там спрятаны наружные блоки кондиционеров (clientage как-то спрашивал). Внизу виден край плавательного бассейна - квартира приятелей "смотрит" на юг и на свой бассейн - там вообще-то их два - взрослый большой и детский маленький, у бассейна есть душ и шезлонги. Бассейн успешно функционировал все лето (с 15 июня) и сентябрь - до 01 октября. Расположение дома очень удачное - бассейн вытянут с востока на запад и всегда вода хорошо прогревается. В то же время окна спальни квартиры и окно кухни выходят на восток и под действием солнца - только до обеда.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:26
Мабуть, без цього красеня вище Фінансовий форум України був би прісний та не такий веселий - кожного разу для форумчан в запаленому моску щось таке народжується, що тільки дивуватися можна...
Слава Богу, панове, НЕ працює прокурором/слідчим - а то придумав би всім форумчанам такі злочини, такі невірогідні проступки, беззаконня, звинувачення, провини, гріхи, зловживання, правопорушення, так статті КК... Сидіти та сидіти Вам, панове, "на зоні"...
х х х
На цій гілці панове все чекають від akurt'a адресу "міста щастя", ключ від "скрині з грошима" та працевлаштування дітей...
Якщо такої скрині немає - дуже дуже нервуються та лаються на адресу топік-стартера...
Так само, як із 7-и нот написали композитори мільярди музичних творів, та з 33-х букв абетки письменники/поети/журналісти написали мільони творів, так не може бути універсальних рецептів.
ОСЬ Я НІ В КОГО НІЯКИХ РЕЦЕПТІВ НЕ ПИТАВ І НЕ ПИТАЮ.
Головна помилка оцих красенів, шо забруднюють цю гілку дурницями, полягає в тому, що не слухать інших людей, і все думають, що вони сАмі вумні, хоча на практиці - приклад яскравий телепня вище - сидять в калюжі.
І в цю калюжу весь час намагаються затягнути інших...
Фанансовий бік однієї з квартир в Анталії:
- приятель, про квартиру якого я вище розказав - типовий лендлорд - має в Україні під здачу 3 (три) квартири: однушку здає за 5500, двушку1 за 10500 (хотів 11500 не получилося), двушку2 здає за 12000. Разом має 28 000 неоподаткованих (країна чудес) та ніким (країна чудес) та ніяк прибутків.
- жив би цілий рік в Анталії, але до ніг прив"язані кайданки: має приватні замовлення від людей - за його фахом - не мішки тягати - та отримує щомісяця ще 850 доларів саме доларами ще неоподатковуваних ніким та ніяк прибутків. При цому працює головом, а не ногом.
- має ще роялті 10 000 гривень...
- один раз я йому запропонував дати ключі від квартири - місяць захотіли пожити в Анталії інші мої приятелі - пропонували 600 ойро за місяць - не погодився (я вважаю правильно, але запропонував - мало чи що...). "Нехай стоїть чистенька та закрита".
- погодьтеся, свого роду "типова українська людина", зірок з неба не хватає... Не олігарх там якийсь... Китайський непотріб на ринку не перепродає... Нікого не обманює... Працює головою...
- саме тому - погодьтеся - розумно - живе за графіком безвізових візитів: 90 днів в Туреччині з кожних 180 днів. Коли в Туреччині - то мозок і не хоче, а рахує: "мінус 850 доларів" неоподаткованого прибутку доларами...
Пану Франту, який за останніх 10 років не виїзджав далі Білої Церкви, але є видатним фахівцем в закордонній нерухомості - та головним "разоблачітєлєм акуртів" - з вересня 2018 року щоденно і майже щочасно - і не насниться.
Того і біситься, аж підстрибує.
Все шукає винних - і винний - в його негараздах та неспроможностях - звісно, akurt...
Визнаю: я винний.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 гру, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:02
Т.е. мы подошли к главному - режим дачи у моря для укропов наиболее подходящий. Покупался, позагорал летом. Устроил себе там творческую Болдинскую осень, пересидел киевские лютые морозы, лед и снежную жижу, а весной с птицами "не нужен мне берег турецкий" на клубнику, на душистую самогоночку на дачу под Киевом, к нашим девчонкам... В год получается 3-4 заезда в Турцию. Как бы выглядела там моя эпизодическая жизнь, скажем, в три-четыре тыщи баксов в месяц на жизнь? В красивую жизнь уложился бы? Сколько там статусный пипл тратит, который каждый день ужинает в приличных ресторанах?
Я б тоже никого в свою квартиру там не пускал и под сдачу не использовал. Тем более новую и приличную. Не люблю, когда мои вещи юзают чужие. Машину бы купил и держал там. Это удобно пару часов в самолете и на месте, где у тебя все есть в полной готовности.
Поддерживаете мои виды на жизнь? Возражения и отличные взгляды есть?
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:04
Да нет, все хорошо. И все мне даже нравится.
Ретроспективно: я как бы тоже покупал по двум причинам:
а) как бы дача - как бы классно жить на курорте... Жить у моря - это ведь здорово!
б) тут на форуме один товарищ часто употребляет слово "диверсификация".
Я не уверен, что именно он именно верно использует это слово, но я этим термином воспользовался правильно.
И живу тут теперь постоянно с 1 сентября 2019.
Честное слово: не вижу причин приезжать в Украину, вот совсем никаких.
P.S. Купить авто в Турции хотел и хочу. Иметь авто с турецкими номерами. Новое. Но хочу только именно такое, как хочу - стояли в продаже в январе свободно - не купил, так как модели уже были 2019 года, решил подождать модель 2020 года.
Идея была такая - авто с украинскими номерами стоит в Анталии, а я на авто с турецкими номерами поехал по Европе - у меня сваты живут в Тулузе, приятели/одногруппники - в Дюссельдорфе и в Бельгии.
И еще есть важный момент:
В условиях пандемии и закрытости границ - НЕТ СМЫСЛА иметь два авто.
Для украинцев: самый все же оптимальный вариант - завозить в Турцию свое авто.
Нет никаких проблем, никаких платежей, никаких налогов.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
|