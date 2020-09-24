Додано: Сер 30 гру, 2020 14:29

Libo написав: Любая собственность обязывает и постоянно требует расходов, будь то дача под Киевом или на море в Турции. Это не просто купил, въехал и забил на всех большой болт. И если не платишь, в Киеве за тобой будут бегать и упрашивать, а за рубежом как правило просто предупредят, потом оштрафуют, а потом просто выкинут нах. Любая собственность обязывает и постоянно требует расходов, будь то дача под Киевом или на море в Турции.И если не платишь, в Киеве за тобой будут бегать и упрашивать, а за рубежом как правило просто предупредят, потом оштрафуют, а потом просто выкинут нах.

Только в Украине можно не платить годами квартплату, за электроэнергию, за отопление, за газ, за лифт, за вывоз мусора и воду.

Так вот квартира реально НИЧЕГО и НИКАК не требует - кроме оплаты квартплаты в ОСББ.

Первая фраза верная. А вот со второй фразой чуток проще.На практике именно так: ПРОСТО купил, ПРОСТО выехал и ПРОСТО "забил"...На практике - своего председателя ОСББ предупреждают (вообще-то необязательно, но лично я считаю, что это правильно), что уезжают, и платят квартплату наперед или говорят, что приедут в феврале - как мои приятели - и заплатим по приезду.Нет никаких штрафов.Вот если вы уехали - пришел счет - он не оплачен, то поставляющая компания отключит через 10-20 дней поставку услуги. Подключит сразу почти мгновенно - сотрудник приезжает на мопеде - сам видел - после оплаты долга и штраф за подключение вот здесь будет (кажется 30 лир или примерно 100 гривен).В этом - не платить годами ни за что и никак - большое преимущество.На практике: я курирую 2 квартиры двоих приятелей (имею ключи) и при необходимости оплачиваю их счета через интернет-банкинг. Они мне сбрасывают нужные денежки на карту Приватбанка.Как видите, всё несколько проще.Вот мимо проходил сделал фото квартиры приятеля - он прилетает в феврале (улетел в ноябре), председателя его ОСББ встречаю раз в месяц - приятель оплатил взнос в ОСББ до Нового года - прилетит - заплатит за январь/февраль сам. Эта квартира на этаже 3 куплена после недельных поисков в мае 2018 за - кажется - 210 000 лир или все все все расходы со всеми платежами составили - кажется (деньги же не мои, точно могу и забыть) - 53 000 долларов. "1+1" - 60 квадратов, покупалась как новая и "полный фарш". В доме - 30 квартир.В доме живут: украинцы, грузины, один россиянин (холостяк лет 30-ти) и немцы.Интересный момент - слева вы видите декоративный вертикальный короб - там спрятаны наружные блоки кондиционеров (как-то спрашивал). Внизу виден край плавательного бассейна - квартира приятелей "смотрит" на юг и на свой бассейн - там вообще-то их два - взрослый большой и детский маленький, у бассейна есть душ и шезлонги. Бассейн успешно функционировал все лето (с 15 июня) и сентябрь - до 01 октября. Расположение дома очень удачное - бассейн вытянут с востока на запад и всегда вода хорошо прогревается. В то же время окна спальни квартиры и окно кухни выходят на восток и под действием солнца - только до обеда.