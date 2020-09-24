Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Угу, в США вообще можно и бесплатно питаться - мусорники у них жирные. А если не с мусорника, то только глотнуть двойной эспрессо там $3-$4. Купить на неделю продуктов в две торбы в WholeFoods $250 плюс $100 вкусняшки в украинском магазине. Плюс на неделе еще заскочить за свежим мяском или за рыбкой. Это с учетом, что обедаешь на работе и через день ужинаешь в кабаке. А на карантине вообще закупки в WholeFoods были через день-два. Для ориентира: 1 кг мяса и рыбы там порядка $20, 1 кг картошки - $2, помидоров - $4, яблок $4, бутылочка вина, не болит голова - $10-20.