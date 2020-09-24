Додано: Чет 31 гру, 2020 00:40

О! Libo! Бесплатно или даром - то самое то, что нужно!

Дарю Флайману идею - легкий плагиат у Геннадия Балашова - у того была идея "5.10".



"Деріватив 2.2.0"

- "2" - то харчування на 2 долари в день в Бучі.

- "2" - то харчування на 2 долари в день в США.

- "0" - то к.к.д. проєкту "Оточити Кийов кавалірками".

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.