|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:53
Угу, в США вообще можно и бесплатно питаться - мусорники у них жирные.
А если не с мусорника, то только глотнуть двойной эспрессо там $3-$4. Купить на неделю продуктов в две торбы в WholeFoods $250 плюс $100 вкусняшки в украинском магазине. Плюс на неделе еще заскочить за свежим мяском или за рыбкой. Это с учетом, что обедаешь на работе и через день ужинаешь в кабаке. А на карантине вообще закупки в WholeFoods были через день-два.
Для ориентира:
1 кг мяса и рыбы там порядка $20, 1 кг картошки - $2, помидоров - $4, яблок $4, бутылочка вина, не болит голова - $10-20.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9118
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 4144 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:40
О! Libo! Бесплатно или даром - то самое то, что нужно!
Дарю Флайману идею - легкий плагиат у Геннадия Балашова - у того была идея "5.10".
"Деріватив 2.2.0"
- "2" - то харчування на 2 долари в день в Бучі.
- "2" - то харчування на 2 долари в день в США.
- "0" - то к.к.д. проєкту "Оточити Кийов кавалірками".
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2019 раз.
- Подякували: 794 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 гру, 2020 01:35
Трындец, что это за жизнь? Прочитал блог:
Кефир, йогурт и творог - это баловство, которое спокойно заменяет молоко.
День валентина - это маразм, навязаный маркетологами общества потребления, по-этому я жену радую каждый день в году, кроме этого
Ну и вообще, чувак питается и в фудбанке.
Он мог бы реквизиты карты в конце блога оставить, так захотелось сбросить ему, чтобы детишкам купил ягод или мороженого
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33309
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2285 раз.
- Подякували: 2550 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6188
|731204
|
Сер 30 гру, 2020 22:56
V2
|
|1324
|176727
|
|
|149
|8836
|
|