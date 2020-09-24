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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:53

  flyman написав:в США два долари в день, не тре казочки про дорогий харч в США і дешевий в Туреччині
http://lord-ehrgeiz.blogspot.com/2020/03/blog-post.html


Угу, в США вообще можно и бесплатно питаться - мусорники у них жирные.
А если не с мусорника, то только глотнуть двойной эспрессо там $3-$4. Купить на неделю продуктов в две торбы в WholeFoods $250 плюс $100 вкусняшки в украинском магазине. Плюс на неделе еще заскочить за свежим мяском или за рыбкой. Это с учетом, что обедаешь на работе и через день ужинаешь в кабаке. А на карантине вообще закупки в WholeFoods были через день-два.
Для ориентира:
1 кг мяса и рыбы там порядка $20, 1 кг картошки - $2, помидоров - $4, яблок $4, бутылочка вина, не болит голова - $10-20.

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:40

О! Libo! Бесплатно или даром - то самое то, что нужно!
Дарю Флайману идею - легкий плагиат у Геннадия Балашова - у того была идея "5.10".

"Деріватив 2.2.0"
- "2" - то харчування на 2 долари в день в Бучі.
- "2" - то харчування на 2 долари в день в США.
- "0" - то к.к.д. проєкту "Оточити Кийов кавалірками".
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 01:35

Трындец, что это за жизнь? Прочитал блог:
Кефир, йогурт и творог - это баловство, которое спокойно заменяет молоко.

День валентина - это маразм, навязаный маркетологами общества потребления, по-этому я жену радую каждый день в году, кроме этого

Ну и вообще, чувак питается и в фудбанке.
Он мог бы реквизиты карты в конце блога оставить, так захотелось сбросить ему, чтобы детишкам купил ягод или мороженого
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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  #<1 ... 898899900901
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