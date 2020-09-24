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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:53
Угу, в США вообще можно и бесплатно питаться - мусорники у них жирные.
А если не с мусорника, то только глотнуть двойной эспрессо там $3-$4. Купить на неделю продуктов в две торбы в WholeFoods $250 плюс $100 вкусняшки в украинском магазине. Плюс на неделе еще заскочить за свежим мяском или за рыбкой. Это с учетом, что обедаешь на работе и через день ужинаешь в кабаке. А на карантине вообще закупки в WholeFoods были через день-два.
Для ориентира:
1 кг мяса и рыбы там порядка $20, 1 кг картошки - $2, помидоров - $4, яблок $4, бутылочка вина, не болит голова - $10-20.
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Libo
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:40
О! Libo! Бесплатно или даром - то самое то, что нужно!
Дарю Флайману идею - легкий плагиат у Геннадия Балашова - у того была идея "5.10".
"Деріватив 2.2.0"
- "2" - то харчування на 2 долари в день в Бучі.
- "2" - то харчування на 2 долари в день в США.
- "0" - то к.к.д. проєкту "Оточити Кийов кавалірками".
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 01:35
del
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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San
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:31
Libo написав:
Т.е. мы подошли к главному - режим дачи у моря для укропов наиболее подходящий. Покупался, позагорал летом. Устроил себе там творческую Болдинскую осень, пересидел киевские лютые морозы, лед и снежную жижу, а весной с птицами "не нужен мне берег турецкий" на клубнику, на душистую самогоночку на дачу под Киевом, к нашим девчонкам... В год получается 3-4 заезда в Турцию. Как бы выглядела там моя эпизодическая жизнь, скажем, в три-четыре тыщи баксов в месяц на жизнь? В красивую жизнь уложился бы? Сколько там статусный пипл тратит, который каждый день ужинает в приличных ресторанах?
Я б тоже никого в свою квартиру там не пускал и под сдачу не использовал. Тем более новую и приличную. Не люблю, когда мои вещи юзают чужие. Машину бы купил и держал там. Это удобно пару часов в самолете и на месте, где у тебя все есть в полной готовности.
Поддерживаете мои виды на жизнь? Возражения и отличные взгляды есть?
Пишете полнейший бред. Вижу статустность и дорогие погремушки у украинцев в почете, как у негров из США которые сколотили капитал на героине, и бахвалятся золотыми цепями друг перед другом.
Так и тут, приихав человек из сила на прокурорску должность, сколотил капитал и начинает статусность
итд.
Нормальные люди не кичуются богатством.
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BIGor
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