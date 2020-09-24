Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Угу, в США вообще можно и бесплатно питаться - мусорники у них жирные. А если не с мусорника, то только глотнуть двойной эспрессо там $3-$4. Купить на неделю продуктов в две торбы в WholeFoods $250 плюс $100 вкусняшки в украинском магазине. Плюс на неделе еще заскочить за свежим мяском или за рыбкой. Это с учетом, что обедаешь на работе и через день ужинаешь в кабаке. А на карантине вообще закупки в WholeFoods были через день-два. Для ориентира: 1 кг мяса и рыбы там порядка $20, 1 кг картошки - $2, помидоров - $4, яблок $4, бутылочка вина, не болит голова - $10-20.
О! Libo! Бесплатно или даром - то самое то, что нужно! Дарю Флайману идею - легкий плагиат у Геннадия Балашова - у того была идея "5.10".
"Деріватив 2.2.0" - "2" - то харчування на 2 долари в день в Бучі. - "2" - то харчування на 2 долари в день в США. - "0" - то к.к.д. проєкту "Оточити Кийов кавалірками".
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Libo написав:Т.е. мы подошли к главному - режим дачи у моря для укропов наиболее подходящий. Покупался, позагорал летом. Устроил себе там творческую Болдинскую осень, пересидел киевские лютые морозы, лед и снежную жижу, а весной с птицами "не нужен мне берег турецкий" на клубнику, на душистую самогоночку на дачу под Киевом, к нашим девчонкам... В год получается 3-4 заезда в Турцию. Как бы выглядела там моя эпизодическая жизнь, скажем, в три-четыре тыщи баксов в месяц на жизнь? В красивую жизнь уложился бы? Сколько там статусный пипл тратит, который каждый день ужинает в приличных ресторанах? Я б тоже никого в свою квартиру там не пускал и под сдачу не использовал. Тем более новую и приличную. Не люблю, когда мои вещи юзают чужие. Машину бы купил и держал там. Это удобно пару часов в самолете и на месте, где у тебя все есть в полной готовности. Поддерживаете мои виды на жизнь? Возражения и отличные взгляды есть?
Пишете полнейший бред. Вижу статустность и дорогие погремушки у украинцев в почете, как у негров из США которые сколотили капитал на героине, и бахвалятся золотыми цепями друг перед другом. Так и тут, приихав человек из сила на прокурорску должность, сколотил капитал и начинает статусность итд. Нормальные люди не кичуются богатством.
1. Анализ объявлений на сайте - аналоге нашего ОЛХ - показал интересные цифры: есть в продаже квартиры "1+1" в приличном приморском районе под названием Hurma (по названию фрукта - здесь еще 20 лет назад были только фруктовые сады) в двух ценовых категориях: а) 500 000 лир (примерно 70 000 долларов); б) 380 000 лир (примерно 52 000 долларов). Тщательное изучение фото в объявлениях раскрыло секрет такой разницы в ценах: то, что к морю не далее 1 500-1800 м - стоит 70 000 долларов, а тот то подальше - правильнее сказать совсем далеко - 52 000 долларов. Квартиры "2+1" в приличном месте - новые - уже выставлены по цене в 1 000 000 лир или примерно 136 000 долларов США. Вот что удивило - и удивляюсь объективности akurt'a, который еще пару месяцев назад рекомендовал обратить внимание на комплекс 22-го века - Fenix Center - уже озвучивается цена в 950 000 лир за "1+1" площадью нетто в 52 кв. м. А я ведь писал: "Ребята, обратите внимание - старт продаж - цена 380 000 лир, потом - через месяц - 580 000 лир". Вот уже появились цифры и 950 000 лир. Напомню: месяц назад территорию гос. базы отдыха на берегу Средиземного моря продали эмиру Катара под строитесльво яхт-клуба - цены немедленно взлетели. В новом доме от AKG-grоup вблизи будущего яхт-клуба эмира Катара стартовая цена была за "2+1" площадью в 160 кв. м - 300 000 долларов - сейчас уже 400 000 долларов.
2. Сегодня с моими украинским друзьями сравнивали два крупных и очень серьезных объекта от одной из наиболее мощных строительных групп.
А) к объекту Casalara приехали мимо Парка украинской культуры в Анталии. Последний раз я здесь был 4 июля во время посещения парка Министром иностранных дел Украины и Послом Украины в Анталии. Напомню: нет в Анталии ни парка швейцарской, канадской или французской культуры - но есть парк Украинской культуры. Комплекс Casalara в стадии строительства - погода солнечная - чисто новогодняя - плюс 19. Меня больше интересовала окружающая инфраструктура - все дома вокруг - как я и писал ранее про микрорайон, облюбованный россиянами лет 15 назад - старые, постройкам не мене 15 лет. Движняк активный. Но... Прошло минут 15 и мы подъехали к другому объекту...
Б) В честь Нового года нас на въезде на территорию Akdeniz University (62 000 студентов - есть и Медицинский факультет6 и Факультет международных отношений - встретил декан Факультета иностранных языков. Я ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛ как территории университета. Вообще-то не пускают. Охрана шлагбаумы, пропуск... Сказать, что отвисла челюсть - мало. Я был во многих университетах Украины и США - в том числе в Стенфорде, в университетах Лос Анджелеса, Сан Франциско, Сиэтла, в Arizona State University (100 000 !!! студентов - в позапрошлом году Электрофак закончил сын прниятелей) - есть с чем сравнивать.
Если бы меня привезли с закрытыми глазами, я бы точно подумал, что я на территории университета, который входит в ТОП 50 университетов США - Univertsity of California-Davis. Но вот обилие просто на улицах университетского городка деревьев с огромным апельсинами все расставило на свои места: мы - в Средиземноморском университете. Так вот - часть территории своей университет "любезно" и думаю добровольно продал под новый жилой комплекс CasaMax - именно тут в корпусе "В" и купили квартиры несколько наших украинцев. Как вам вид с территории университета? Сегодня корпус интенсивно одевают в стрительные лиса - корпус "А" слева уже закончили штукатурить. Ориентир цен был (все квартиры "2+1" проданы примерно к 10 сентября) - 1250 долларов квадратный метр. Все под ключ, система "Умный дом", подземный паркинг, зимний и летний плавательные бассейны. Мой вердикт: комплекс CasaMax по расположению, ориентации и ходу строительства выигрывает. Мудро сделали вложения наши люди!
С Новым годом! Всем форумчанам - новогодний подарок - апельсин совершенно бесплатно, то есть даром с одного из сотен апельсиновых деревьев в студенческом городке!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Сезон апельсинов начался примерно 1 месяц назад. Что интересно: их не срывают сразу и все, они висят на деревьях как в камере хранения - примерно до марта месяца.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.