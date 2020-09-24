Додано: Чет 31 гру, 2020 13:45

но есть парк Украинской культуры.

1. Анализ объявлений на сайте - аналоге нашего ОЛХ - показал интересные цифры: есть в продаже квартиры "1+1" в приличном приморском районе под названием Hurma (по названию фрукта - здесь еще 20 лет назад были только фруктовые сады) в двух ценовых категориях: а) 500 000 лир (примерно 70 000 долларов); б) 380 000 лир (примерно 52 000 долларов).Тщательное изучение фото в объявлениях раскрыло секрет такой разницы в ценах: то, что к морю не далее 1 500-1800 м - стоит 70 000 долларов, а тот то подальше - правильнее сказать совсем далеко - 52 000 долларов.Квартиры "2+1" в приличном месте - новые - уже выставлены по цене в 1 000 000 лир или примерно 136 000 долларов США.Вот что удивило - и удивляюсь объективности'a, который еще пару месяцев назад рекомендовал обратить внимание на комплекс 22-го века - Fenix Center - уже озвучивается цена в 950 000 лир за "1+1" площадью нетто в 52 кв. м.А я ведь писал: "Ребята, обратите внимание - старт продаж - цена 380 000 лир, потом - через месяц - 580 000 лир". Вот уже появились цифры и 950 000 лир.Напомню: месяц назад территорию гос. базы отдыха на берегу Средиземного моря продали эмиру Катара под строитесльво яхт-клуба - цены немедленно взлетели. В новом доме от AKG-grоup вблизи будущего яхт-клуба эмира Катара стартовая цена была за "2+1" площадью в 160 кв. м - 300 000 долларов - сейчас уже 400 000 долларов.2. Сегодня с моими украинским друзьями сравнивали два крупных и очень серьезных объекта от одной из наиболее мощных строительных групп.А) к объекту Casalara приехали мимо Парка украинской культуры в Анталии. Последний раз я здесь был 4 июля во время посещения парка Министром иностранных дел Украины и Послом Украины в Анталии. Напомню: нет в Анталии ни парка швейцарской, канадской или французской культуры -Комплекс Casalara в стадии строительства - погода солнечная -Меня больше интересовала окружающая инфраструктура - все дома вокруг - как я и писал ранее про микрорайон, облюбованный россиянами лет 15 назад - старые, постройкам не мене 15 лет.Движняк активный. Но... Прошло минут 15 и мы подъехали к другому объекту...Б) В честь Нового года нас на въезде на территорию Akdeniz University (62 000 студентов - есть и Медицинский факультет6 и Факультет международных отношений - встретил декан Факультета иностранных языков.Я ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛ как территории университета. Вообще-то не пускают. Охрана шлагбаумы, пропуск...Сказать, что отвисла челюсть - мало.Я был во многих университетах Украины и США - в том числе в Стенфорде, в университетах Лос Анджелеса, Сан Франциско, Сиэтла, в Arizona State University (100 000 !!! студентов - в позапрошлом году Электрофак закончил сын прниятелей) - есть с чем сравнивать.Если бы меня привезли с закрытыми глазами, я бы точно подумал, что я на территории университета, который входит в ТОП 50 университетов США - Univertsity of California-Davis.Но вот обилие просто на улицах университетского городка деревьев с огромным апельсинами все расставило на свои места: мы - в Средиземноморском университете.Так вот - часть территории своей университет "любезно" и думаю добровольно продал под новый жилой комплекс CasaMax - именно тут в корпусе "В" и купили квартиры несколько наших украинцев. Как вам вид с территории университета?Сегодня корпус интенсивно одевают в стрительные лиса - корпус "А" слева уже закончили штукатурить.Ориентир цен был (все квартиры "2+1" проданы примерно к 10 сентября) - 1250 долларов квадратный метр. Все под ключ, система "Умный дом", подземный паркинг, зимний и летний плавательные бассейны.Мой вердикт: комплекс CasaMax по расположению, ориентации и ходу строительства выигрывает.Мудро сделали вложения наши люди!Всем форумчанам - новогодний подарок - апельсин совершенно бесплатно, то есть даром с одного из сотен апельсиновых деревьев в студенческом городке!