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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 899900901902
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:09

  flyman написав:Ну що, господа експати!
Нетфлікс так Нетфлікс!

У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7118168/
З Нетфліксом воно спокійніше
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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