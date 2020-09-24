У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік
З Нетфліксом воно спокійніше
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:09
У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік
З Нетфліксом воно спокійніше
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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