Додано: Нед 03 січ, 2021 08:07

поближе к морю

на карте место показано неверно

Ну и вторичный рынок,

все будут завидовать.

Вчера катался по Анталии и на одном кафе прочитал на витринах замечательную фразу метровыми буквами:Covid-19 Güle-Güle!(Фразу Güle-Güle - произносят, когда прощаются с уходящим из данного дома гостем).Критерий поиска: "". Выбран микрорайон "Liman" (в переводе "порт" - тут находится морской торговый порт и место, которое выкупил мир Катара под строительство яхт-клуба).На карте это здесь:1 - место будущего яхт-клуба.2 - самая длинная на всем побережье Средиземного моря набережная с бесплатными пляжами - набережная Коньяалты.Как видите, мелькают цены от миллиона лир и выше.Сузим поиск: дома новые или не старше 1 года. Квартира "1+1".Этажи 1-4.Нового - я так и думал - нет в продаже НИЧЕГО. Самому молодому дому - 3 года.Цены выше 1 миллиона турецких лир...Один вариант - 469 000 - лир, второй есть 580 000 лир (65 000 долларов и выше).Посмотрим, что это... Самый дешевый вариант выглядит на фото неплохо...Ага... дьявол кроется в деталях - квартира не вблизи моря,- 1400 м до моря...За 580 000 лир (примерно 80 000 долларов)Выглядит не так уж и плохо, но явно на границе микрорайона Лиман и Хурма, и не очень близко к морю.надо смотреть на дом, на территорию, на состояние дома и подвала.Что-то приличное и почти у моря - вблизи искусственного морского залива - "1+1" уже 1 250 000 лир или 170 000 долларов.Это то, о чем говорил приятелю в мае 2018: никто тебя не назовет умным, если ты вкинешь 100 000 долларов в квартиру.А вот если купишь что-то за 50 000 - и будешь иметь новенькую квартирку на всемирно известном курорте, где 2 и 3 января днем солнечно, тепло и +19 - тоОн так и сделал. Двушка обошлась кажется в 53 000 долларов.А хороший совет - после недельных утомительных осмотров - дал я.