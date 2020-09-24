У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік
З Нетфліксом воно спокійніше
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:09
У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік
З Нетфліксом воно спокійніше
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:07
03 января 2021. Обзор рынка недвижимости.
Вчера катался по Анталии и на одном кафе прочитал на витринах замечательную фразу метровыми буквами:
Covid-19 Güle-Güle!
(Фразу Güle-Güle - произносят, когда прощаются с уходящим из данного дома гостем).
Критерий поиска: "поближе к морю". Выбран микрорайон "Liman" (в переводе "порт" - тут находится морской торговый порт и место, которое выкупил мир Катара под строительство яхт-клуба).
На карте это здесь:
1 - место будущего яхт-клуба.
2 - самая длинная на всем побережье Средиземного моря набережная с бесплатными пляжами - набережная Коньяалты.
Как видите, мелькают цены от миллиона лир и выше.
Сузим поиск: дома новые или не старше 1 года. Квартира "1+1".
Этажи 1-4.
Нового - я так и думал - нет в продаже НИЧЕГО. Самому молодому дому - 3 года.
Цены выше 1 миллиона турецких лир...
Один вариант - 469 000 - лир, второй есть 580 000 лир (65 000 долларов и выше).
Посмотрим, что это... Самый дешевый вариант выглядит на фото неплохо...
Ага... дьявол кроется в деталях - квартира не вблизи моря, на карте место показано неверно - 1400 м до моря...
За 580 000 лир (примерно 80 000 долларов)
Выглядит не так уж и плохо, но явно на границе микрорайона Лиман и Хурма, и не очень близко к морю. Ну и вторичный рынок, надо смотреть на дом, на территорию, на состояние дома и подвала.
Что-то приличное и почти у моря - вблизи искусственного морского залива - "1+1" уже 1 250 000 лир или 170 000 долларов.
Это то, о чем говорил приятелю в мае 2018: никто тебя не назовет умным, если ты вкинешь 100 000 долларов в квартиру.
А вот если купишь что-то за 50 000 - и будешь иметь новенькую квартирку на всемирно известном курорте, где 2 и 3 января днем солнечно, тепло и +19 - то все будут завидовать.
Он так и сделал. Двушка обошлась кажется в 53 000 долларов.
А хороший совет - после недельных утомительных осмотров - дал я.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:42
Поради купляти найдешевше неліквідне житло, найдешевший йогурт і найкисліший шмурдяк - трохи дивні.
Чи не стоїть на обліку у турецького психіатра відома обліківка??? Графоманія і нарцисизм - то є серйозні хвороби. Навіть для ріелторів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:39
Самый забавный и проблемный форумчанин (выше) подработал на Новый год Дедом морозом, наконец-то купил что-то съедобное, первый раз наелся и вытащил из того места, где у людей мозги, очередной бред.
Наслаждаемся.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 січ, 2021 10:20, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:49
3 января 2021.
Обзор рынка аренды квартир в Анталии.
Я много раз писал, что колотить бабло на сдаче в аренду квартир форумчанам следует в Украине - пока существуют баснословные цены на аренду.
На днях приятели в (название областного центра удалено), где имеют уже 6 (шесть) квартир под сдачу подняли всем свои арендаторам плату на 800 гривен.
Арендаторы сопротивлялись, вопрошая: «Почему именно на 800? И вообще почему, ведь доллар как бы стабильный».
Опытные лендлорды привели убедительный козырь; «Мы так хотим...»
Все согласились.
На сегодня однушки, переделанные в двушки, сдают по 11500-12000 гривен, хрущёвки-двушки - по 9000-10500 в зависимости от места.
А что в Анталии? Действительно ли можно колотить бабло в Украине, а жить припеваючи на курорте?
Действительно. Свежее объявление:
«Сдам квартиру “2+1” в хорошем месте - в районе Ататюрк парка с мебелью за 2000 лир»
(Примерно 7300 гривен).
При аренде - залог 2000 лир и комиссия риелтора тоже 2000 лир.
Напомню. Срок аренды не менее 1 года.
При такой аренде - право на оформление ВНЖ.
При оформлении ВНЖ на основе аренды - беспошлинный ввоз с Украины своего авто.
P.S. По Анталии слышу цены на аренду от 1500 до 2000 лир. Мои знакомые украинцы арендуют квартиры с мебелью ровно по 1800 лир в месяц.
Все уже оформили ВНЖ.
Очередная семья еле-еле ещё в декабре получила дату собеседования на конец января. Очередь желающих, однако...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 10:12
Краще бути чесним і вихованим дідом Морозом, ніж вульгарним рилом, який впарює лохам малоліквідну курортну нерухомість, до того ж - в сейсмічно небезпечній зоні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 10:21
Как там сдача двух 1-к хрущаков, в которые - не имея ума - в 2015 вкинул 103600$?
Все также плохо?
Сбегают арендаторы все такж?
Понимаю... от такого любой бы сбежал...
Эх, не хватило ума распорядиться правильно нахомяченным...
Не хватило...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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