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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:58

Забухавший с горя Мизантроп с заплетаюшимся языком вышел на помощь Франту.
Мизантроп - зря стараешься: с тобой контракт мы не заключали и 1 (одну) гривну за поднятие ветки в топ раздела начислять не будем.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:05

  akurt написав:в Анталии слышу цены на аренду от 1500 до 2000 лир. Мои знакомые украинцы арендуют квартиры с мебелью ровно по 1800 лир в месяц.

А незнайомі?
А неукраїнці?

Тобто приїхати орендувати на сезон (два-три місяці) - вигідніше, ніж круглий рік сидіти в халупі біля моря (мерзнути зимою, смажитись літом, ковтати дешевий йогурт і вигулювати пса біля новобудних котлованів)??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:08

Yes!
1 (одна) гривна у Франта в кармане!
Теперь вдвоём с подельником по несчастьям медленно - по слогам - читаем, по словам пытаемся составить предложение и понять фразу умного человека:
  Noname2020 написав:... Предполагается, что здесь общаются люди, проживающие не в Украине, имеющие свое жилье и доход, обеспечивающий подобный образ жизни.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:12

  akurt написав:Yes!
1 (одна) гривна у Франта в кармане!
Теперь вдвоём с подельником по несчастьям медленно - по слогам - читаем, из слов пытаемся понять фразу умного человека:
  Noname2020 написав:... Предполагается, что здесь общаются люди, проживающие не в Украине, имеющие свое жилье и доход, обеспечивающий подобный образ жизни.

А-а! Нарешті згадала!

На минулій сторінці я недарма товкмачив , що квартири для себе , а не під оренду!

  Frant написав:
  akurt написав:Читайте в понедельник:
Квартира в Австрии - прямо в Вене - какой профит?

Який може бути профіт з квартири, яка куплена для себе???
Акурт вже забув, як називається ця гілка???

Тому - ми не будемо читати !!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:14

Напоминаю: предложение состоит из подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства.
Это трудно, но надо пытаться. Не всю же жизнь быть (удалено).
Читаємо по складах, слова поєднуємо у речення, намагаємося - це важко - зрозуміти:
  Noname2020 написав:... Предполагается, что здесь общаются люди, проживающие не в Украине, имеющие свое жилье и доход, обеспечивающий подобный образ жизни.


х х х
Понравилось высокая оценка моей деятельности:
Frant написав:
  Bober написав:І не тіко РН, а і акції. Але Пауел обіцяв щось біля 3 років низьких ставок. Так що і не знаю що робити - куди піти, куди податься з інвестуванням.

Можна вкластись в турецьку курортну нерухомість. На одному з форумів - бригада ріелторів вдень і вночі рекламує сей сегмент ринку

Понравился комментарий:
Быдлo не может не гадить...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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