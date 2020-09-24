Забухавший с горя Мизантроп с заплетаюшимся языком вышел на помощь Франту.
Мизантроп - зря стараешься: с тобой контракт мы не заключали и 1 (одну) гривну за поднятие ветки в топ раздела начислять не будем.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:58
Забухавший с горя Мизантроп с заплетаюшимся языком вышел на помощь Франту.
Мизантроп - зря стараешься: с тобой контракт мы не заключали и 1 (одну) гривну за поднятие ветки в топ раздела начислять не будем.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:05
А незнайомі?
А неукраїнці?
Тобто приїхати орендувати на сезон (два-три місяці) - вигідніше, ніж круглий рік сидіти в халупі біля моря (мерзнути зимою, смажитись літом, ковтати дешевий йогурт і вигулювати пса біля новобудних котлованів)??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:08
Yes!
1 (одна) гривна у Франта в кармане!
Теперь вдвоём с подельником по несчастьям медленно - по слогам - читаем, по словам пытаемся составить предложение и понять фразу умного человека:
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:12
А-а! Нарешті згадала!
На минулій сторінці я недарма товкмачив , що квартири для себе , а не під оренду!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:14
Напоминаю: предложение состоит из подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства.
Это трудно, но надо пытаться. Не всю же жизнь быть (удалено).
Читаємо по складах, слова поєднуємо у речення, намагаємося - це важко - зрозуміти:
х х х
Понравилось высокая оценка моей деятельности:
Понравился комментарий:
Быдлo не может не гадить...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
|