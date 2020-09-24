Забухавший с горя Мизантроп с заплетаюшимся языком вышел на помощь Франту.
Мизантроп - зря стараешься: с тобой контракт мы не заключали и 1 (одну) гривну за поднятие ветки в топ раздела начислять не будем.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:58
Забухавший с горя Мизантроп с заплетаюшимся языком вышел на помощь Франту.
Мизантроп - зря стараешься: с тобой контракт мы не заключали и 1 (одну) гривну за поднятие ветки в топ раздела начислять не будем.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:05
А незнайомі?
А неукраїнці?
Тобто приїхати орендувати на сезон (два-три місяці) - вигідніше, ніж круглий рік сидіти в халупі біля моря (мерзнути зимою, смажитись літом, ковтати дешевий йогурт і вигулювати пса біля новобудних котлованів)??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:08
Yes!
1 (одна) гривна у Франта в кармане!
Теперь вдвоём с подельником по несчастьям медленно - по слогам - читаем, по словам пытаемся составить предложение и понять фразу умного человека:
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:12
А-а! Нарешті згадала!
На минулій сторінці я недарма товкмачив , що квартири для себе , а не під оренду!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:14
Напоминаю: предложение состоит из подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства.
Это трудно, но надо пытаться. Не всю же жизнь быть (удалено).
Читаємо по складах, слова поєднуємо у речення, намагаємося - це важко - зрозуміти:
х х х
Понравилось высокая оценка моей деятельности:
Понравился комментарий:
Быдлo не может не гадить...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:30
Дійсно, Ноунейм - вельми розумна людина.
Яка часто буває в Анталії. І описує її реалістично:
[дневное время), по какой причине – не знаю.
Сам город – называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности. Впрочем, это совершенно типичное явление для быстрорастущих городов стран «третьего мира». Можно жить и так, самое главное, какие стандарты жизни доступны. Кто много раз был и там и там – поймет. В Анталье есть районы, где живут богатые, и много районов, где живут бедные, соответственно и стандарты жизни разные. Общим является то, что без машины в Анталье жить невозможно, слишком большие расстояния между значимыми для повседневной жизни объектами. Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная. Насколько я понимаю, из-за высокой сейсмичности высотные дома в этой местности строить нельзя, поэтому большая часть застройки – это 5-7 этажные стандартные дома эконом класса. Т.к. дома небольшие, то и расстояние между стенами соседних домов всего несколько метров, дворов, как правило, нет, тротуары (там, где они есть) и улицы очень узкие, там же местные паркуют машины. Из социально-культурных объектов – супермаркеты и мечети. Зеленые насаждения встречаются редко. Period. Хотите, двор, бассейн и свою парковку, парки и рестораны – вам в Коньялты, но и платить будете в три раза больше. Да, в Анталье хороший аквариум, хороший, хотя небольшой музей. Но вы, что собираетесь туда ходить каждый день?
Участков под застройку нет, строить больше не будут, поэтому хватайте, что есть, и побыстрее – чушь. Незастроенных участков полно, просто пройдите ногами километр в любом районе кроме центра.
Надежность турецких застройщиков – чушь. Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником. Тут – как и везде, могут кинуть, а могут и не кинуть. Поэтому надежней таки покупать в уже достроенном или почти достроенном доме. А лучше – не покупать вообще, если вы не планируете проводить в этой квартире больше трех месяцев в году.
Абсолютная надежность турецких банков – утверждение сродни утверждению о надежности турецких застройщиков. Рейтинг даже системообразующих турецких банков - спекулятивный (что легко проверить, например,
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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