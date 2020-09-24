Додано: Нед 03 січ, 2021 22:30

akurt написав: и понять фразу умного человека:

Noname2020 написав:

... Предполагается, что здесь общаются люди, проживающие не в Украине, имеющие свое жилье и доход, обеспечивающий подобный образ жизни.

и понять фразу умного человека:Noname2020 написав:... Предполагается, что здесь общаются люди, проживающие не в Украине, имеющие свое жилье и доход, обеспечивающий подобный образ жизни.

Дійсно, Ноунейм - вельми розумна людина.Яка часто буває в Анталії. І описує її реалістично:[дневное время), по какой причине – не знаю.Сам город – называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности. Впрочем, это совершенно типичное явление для быстрорастущих городов стран «третьего мира». Можно жить и так, самое главное, какие стандарты жизни доступны. Кто много раз был и там и там – поймет. В Анталье есть районы, где живут богатые, и много районов, где живут бедные, соответственно и стандарты жизни разные. Общим является то, что без машины в Анталье жить невозможно, слишком большие расстояния между значимыми для повседневной жизни объектами. Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная. Насколько я понимаю, из-за высокой сейсмичности высотные дома в этой местности строить нельзя, поэтому большая часть застройки – это 5-7 этажные стандартные дома эконом класса. Т.к. дома небольшие, то и расстояние между стенами соседних домов всего несколько метров, дворов, как правило, нет, тротуары (там, где они есть) и улицы очень узкие, там же местные паркуют машины. Из социально-культурных объектов – супермаркеты и мечети. Зеленые насаждения встречаются редко. Period. Хотите, двор, бассейн и свою парковку, парки и рестораны – вам в Коньялты, но и платить будете в три раза больше. Да, в Анталье хороший аквариум, хороший, хотя небольшой музей. Но вы, что собираетесь туда ходить каждый день?Участков под застройку нет, строить больше не будут, поэтому хватайте, что есть, и побыстрее – чушь. Незастроенных участков полно, просто пройдите ногами километр в любом районе кроме центра.Надежность турецких застройщиков – чушь. Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником. Тут – как и везде, могут кинуть, а могут и не кинуть. Поэтому надежней таки покупать в уже достроенном или почти достроенном доме. А лучше – не покупать вообще, если вы не планируете проводить в этой квартире больше трех месяцев в году.Абсолютная надежность турецких банков – утверждение сродни утверждению о надежности турецких застройщиков. Рейтинг даже системообразующих турецких банков - спекулятивный (что легко проверить, например,... -PR_432216).