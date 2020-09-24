Додано: Нед 03 січ, 2021 09:49

3 января 2021. Обзор рынка аренды квартир в Анталии.



Я много раз писал, что колотить бабло на сдаче в аренду квартир форумчанам следует в Украине - пока существуют баснословные цены на аренду.

На днях приятели в (название областного центра удалено), где имеют уже 6 (шесть) квартир под сдачу подняли всем своим арендаторам плату на 800 гривен.

Арендаторы сопротивлялись, вопрошая: «Почему именно на 800? И вообще почему, ведь доллар как бы стабильный».

Опытные лендлорды привели убедительный козырь (цитата): «Мы так хотим...»

Все согласились.

При этом лендлорды сделали умную вещь (люди опытные): они сделали мониторинг того, кем работает арендатор, где работает, какая информация есть о стабильности работы предприятия/фирмы арендатора, на чем арендатор ездит (как все знают, сейчас оглянись по сторонам: Поршики всякие, Мерины, Бантики, Крузаков и тех, как грязи... "Зубожіння в полный рост"), какие у арендатора примерно доходы/расходы.

Пришли к выводу, что арендаторы вполне могут поделиться баблом и бабулетами с лендлордом.



Согласитесь: умно, корректно и аккуратно.

Сами знаете: у народа бабла просто немерено: например, у Эпицентра припарковаться вряд ли получится! Мешки+мешки+мешки бабла...

А так: на сегодня однушки, переделанные в двушки (!!!), сдают мои приятели по 11 500-12 000 гривен, хрущёвки-двушки - по 9 000-10 500 в зависимости от места.



А что в Анталии? Действительно ли можно колотить бабло в Украине, а жить припеваючи на курорте?

Действительно. Свежее объявление:

«Сдам квартиру “2+1” в хорошем месте - в районе Ататюрк парка с мебелью за 2000 лир»

(Примерно 7300 гривен).

При аренде - залог 2000 лир и комиссия риелтора тоже 2000 лир.

Напомню: срок аренды не менее 1 года.

При такой аренде - право на оформление ВНЖ.

При оформлении ВНЖ на основе аренды - беспошлинный ввоз с Украины своего авто.



P.S. По Анталии слышу цены на аренду от 1500 до 2000 лир. Мои знакомые украинцы арендуют квартиры с мебелью ровно по 1800 лир в месяц.

Все уже оформили ВНЖ.

Очередная семья еле-еле ещё в декабре получила дату собеседования в Миграционной службе на конец января. Очередь желающих, однако...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.