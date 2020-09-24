Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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stryzhko написав:в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці
На любителя. В Улан-Баторе солнечно, -35
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)