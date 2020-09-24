На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та ну нафіг)) Звідти всі в Крим втекли й вже воду всю допивають.
Краще містечко Саппада на півночі Італії, де пару днів тому 2м снігу випало
Ех, з Карпатами б поділилися.
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