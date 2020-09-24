Додано: Вів 05 січ, 2021 09:14

Гілку окупували знані знавці закордонної нерухомості: один сидить безвилазно в старенькій панельній двушці та повчає киян, як жити, інше - в Кагарлицьому районі Київської області.

Впитуйте, панове, ціну та корисну інформацію.

Дороговкази життя впевненно ведуть в льох в оглядовій ямі, де проводять найкращі свої роки.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.