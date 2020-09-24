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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stryzhko написав:в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці
На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мизантрóп написав:В Улан-Баторе солнечно, -35

Та ну нафіг)) Звідти всі в Крим втекли й вже воду всю допивають.
Краще містечко Саппада на півночі Італії, де пару днів тому 2м снігу випало
https://youtu.be/BrONz-Y58fQ
Ех, з Карпатами б поділилися.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04

  stryzhko написав:Перші дні зими 2021-го, а в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці, вода +19, як влітку в Польщі на Балтійському узбережжі.))
https://youtu.be/SwRHeVAHVCY
Оскільки Європа запроваджує паспорта вакцинації, то найближчі пару років закордонна нерухомість Середземноморського узбережжя буде найдоступнішою

Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Зображення
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 січ, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:12

  akurt написав:Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.


На водопої?
Акурт, ну що можна робити біля моря в січні місяці????
Дивитись на нього???

Міняй пластинку, давай щось нове.
Розкажи про акваріум та краєзнавчий музей у Антальї.
Ти ж кожен день туди їздиш, правда???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 09:16, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:14

Гілку окупували знані знавці закордонної нерухомості: один сидить безвилазно в старенькій панельній двушці та повчає киян, як жити, інше - в Кагарлицьому районі Київської області.
Впитуйте, панове, ціну та корисну інформацію.
Дороговкази життя впевненно ведуть в льох в оглядовій ямі, де проводять найкращі свої роки.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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  #<1 ... 900901902903
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