На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та ну нафіг)) Звідти всі в Крим втекли й вже воду всю допивають.
Краще містечко Саппада на півночі Італії, де пару днів тому 2м снігу випало
Ех, з Карпатами б поділилися.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04
Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 січ, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:12
На водопої?
Акурт, ну що можна робити біля моря в січні місяці????
Дивитись на нього???
Міняй пластинку, давай щось нове.
Розкажи про акваріум та краєзнавчий музей у Антальї.
Ти ж кожен день туди їздиш, правда???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 09:16, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:14
Гілку окупували знані знавці закордонної нерухомості: один сидить безвилазно в старенькій панельній двушці та повчає киян, як жити, інше - в Кагарлицьому районі Київської області.
Впитуйте, панове, ціну та корисну інформацію.
Дороговкази життя впевненно ведуть в льох в оглядовій ямі, де проводять найкращі свої роки.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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