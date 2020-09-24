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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stryzhko написав:в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці
На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мизантрóп написав:В Улан-Баторе солнечно, -35

Та ну нафіг)) Звідти всі в Крим втекли й вже воду всю допивають.
Краще містечко Саппада на півночі Італії, де пару днів тому 2м снігу випало
https://youtu.be/BrONz-Y58fQ
Ех, з Карпатами б поділилися.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04

  stryzhko написав:Перші дні зими 2021-го, а в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці, вода +19, як влітку в Польщі на Балтійському узбережжі.))
https://youtu.be/SwRHeVAHVCY
Оскільки Європа запроваджує паспорта вакцинації, то найближчі пару років закордонна нерухомість Середземноморського узбережжя буде найдоступнішою

Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Зображення
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 січ, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:12

  akurt написав:Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.


На водопої?
Акурт, ну що можна робити біля моря в січні місяці????
Дивитись на нього???

Міняй пластинку, давай щось нове.
Розкажи про акваріум та краєзнавчий музей у Антальї.
Ти ж кожен день туди їздиш, правда???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 09:16, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:31

Как не попасть в финансовую засаду в Турецкой республике.

Как известно, во многих странах мира частные инвесторы вложили большие деньги в строительство автодорог и мостов, и взимают плату за проезд.
Все просто: не хочешь ехать с комфортом, с ветерком и экономить бензин - едь по муниципальным бесплатным автодорогам.
Такой эксперимент я однажды делал, двигаясь от Вероны на север - в Австрию.
Едешь по красивым извилистым автодорогам - слева - скоростная трасса - а ты балдеешь: бесплатно! Экономишь в Италии целых 10 евроцентов на каждом 1 км дороги. Меня обогнал эдакий "живчик" - из тех, кто стремятся первыми быть у красного светофора. Прошло минут 10 - я слегка утомился от бесконечных встречающихся "круговых движений" и увидел медицинский вертолет, приземляющийся впереди - подъехал - так и есть - машина в лепешку, почти трупы пытаются погрузить в вертолет.
Съехал на платную магистраль.
В Турции есть также платные магистрали и мосты - они построены частными зарубежными инвесторами - например, только в мост Osmangazi Bridge было вложено 1,25 миллиарда долларов США - мост станет госсобстенностью кажется через 30 лет. А до того - проезд платный и стоит не дешево, економя водителю сотни километров.
Вчера разбирались с форумчанином этого форума, который "не слабо влетел на бабки".
Попал на штраф в пятикратном размере (!!!).
Зображення
Что интересно, я его предупреждал, как нужно и советовал - но "наша безалаберность" привела к такому результату. Теперь на нем висит долг в 1323 лиры - это треть минимальной оплаты труда в Турции или примерно 200 долларов.
Вторая колонка - номерной знак авто серии АЕ, третья колонка - конечная дата оплаты с льготным периодом в 15 дней, четвертая колонка - цена проезда по двум участкам, включая указанный выше мост, по новенькой частной автотрассе - три полосы в каждом направлении и нет ни одного перекрестка на маршруте из Бодрума в Стамбул.
Следующая колонка - сумма штрафа - 5 раз от цены проезда.
Возле первой колонки - синяя кнопка - показать фото своего авто, зафиксированное при проезде через пункты пропуска, а вверху - зеленая кнопка - оплатить.
НЕ ОПЛАТИЛИ.
На сегодня 2 варианта:
а) закрыть себе самому навсегда въезд в Турцию.
б) при въезде - когда тормознут пограничники - заплатить 1323 лиры - цена в магазине нового горного велосипеда приличного производителя.

Почему они так лоханулись, хотя я предупреждал:
а) почему-то решили, что ночью при выезде в Болгарию для них будет работать банк и они там оплатят, а об этом напомнят пограничники и таможенники, угощая знаменитым турецким кофе и сладостями.
б) не слушают светов путешественников - полно в интернете. Читай и выполняй. Планируй маршрут, изучай особенности проезда по платным дорогам.

А КАК ПРАВИЛЬНО?
а) В Турции действует проезд по платным дорогам "на доверии" - нужно проехать, наслаждаться и радоваться, а в течение 15-ти дней посетить любое почтовое отделение и оплатить проезд, предъявляя техпаспорт на авто. Выдадут "виньетку", которую приклеить на лобовое стекло авто, внести на счет сумму, которой хватит для возвращения назад. Стоит перестраховаться и на скоростной автотрассе из Стамбула в сторону Болгарии остановиться у пункта оплаты с обозначением HGS и проверить достаточность средств.
б) проверить свое авто на сайте вот здесь: вверху ввести номер авто - ЛАТИНСКИМИ буквами - ввести код безопасности, снизу слева поставить птичку (ознакомился с правилами) и узнать всю информацию о предоставленных услугах; оплатить в большинстве случаев можно там же.
https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhl ... #aspOtoyol
в) в ряде случаев - в зависимости от запланированного маршрута - нужно зайти на сайт фирмы - владельца платной дороги - сделать оплату там (Plaka - это номер авто украинской регистрации вводить латинскими - естественно - буквами без пробелов между буквами и цифрами).
https://isletme.otoyolas.com.tr/?page_id=4135
Конечно, наши люди привыкли все услуги получать даром или бесплатно...
Ну, то такЕ...

P.S. В провинции Анталия НЕТ платных автодорог - все автодороги и мосты для жителей провинции Анталия и города Анталия построило государство.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Почему они так лоханулись, хотя я предупреждал:
Просто им было очень дорого))

Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:08

Мизантроп за всю жизнь не заработал на авто - даже на Евробляху - но очень аж подпрыгнул... при словах "автомобиль", "мост", "автодорога" и еще хуже - ОПЛАТА!
Не волнуйся, беденький - продолжай дежурить на ветке и ставить "+"-ы Франту.
Может, пустит тебя посетить свой льох в смотровой яме гаража...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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