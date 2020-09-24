На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та ну нафіг)) Звідти всі в Крим втекли й вже воду всю допивають.
Краще містечко Саппада на півночі Італії, де пару днів тому 2м снігу випало
Ех, з Карпатами б поділилися.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04
Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 січ, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:12
На водопої?
Акурт, ну що можна робити біля моря в січні місяці????
Дивитись на нього???
Міняй пластинку, давай щось нове.
Розкажи про акваріум та краєзнавчий музей у Антальї.
Ти ж кожен день туди їздиш, правда???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 січ, 2021 09:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:31
Как не попасть в финансовую засаду в Турецкой республике.
Как известно, во многих странах мира частные инвесторы вложили большие деньги в строительство автодорог и мостов, и взимают плату за проезд.
Все просто: не хочешь ехать с комфортом, с ветерком и экономить бензин - едь по муниципальным бесплатным автодорогам.
Такой эксперимент я однажды делал, двигаясь от Вероны на север - в Австрию.
Едешь по красивым извилистым автодорогам - слева - скоростная трасса - а ты балдеешь: бесплатно! Экономишь в Италии целых 10 евроцентов на каждом 1 км дороги. Меня обогнал эдакий "живчик" - из тех, кто стремятся первыми быть у красного светофора. Прошло минут 10 - я слегка утомился от бесконечных встречающихся "круговых движений" и увидел медицинский вертолет, приземляющийся впереди - подъехал - так и есть - машина в лепешку, почти трупы пытаются погрузить в вертолет.
Съехал на платную магистраль.
В Турции есть также платные магистрали и мосты - они построены частными зарубежными инвесторами - например, только в мост Osmangazi Bridge было вложено 1,25 миллиарда долларов США - мост станет госсобстенностью кажется через 30 лет. А до того - проезд платный и стоит не дешево, економя водителю сотни километров.
Вчера разбирались с форумчанином этого форума, который "не слабо влетел на бабки".
Попал на штраф в пятикратном размере (!!!).
Что интересно, я его предупреждал, как нужно и советовал - но "наша безалаберность" привела к такому результату. Теперь на нем висит долг в 1323 лиры - это треть минимальной оплаты труда в Турции или примерно 200 долларов.
Вторая колонка - номерной знак авто серии АЕ, третья колонка - конечная дата оплаты с льготным периодом в 15 дней, четвертая колонка - цена проезда по двум участкам, включая указанный выше мост, по новенькой частной автотрассе - три полосы в каждом направлении и нет ни одного перекрестка на маршруте из Бодрума в Стамбул.
Следующая колонка - сумма штрафа - 5 раз от цены проезда.
Возле первой колонки - синяя кнопка - показать фото своего авто, зафиксированное при проезде через пункты пропуска, а вверху - зеленая кнопка - оплатить.
НЕ ОПЛАТИЛИ.
На сегодня 2 варианта:
а) закрыть себе самому навсегда въезд в Турцию.
б) при въезде - когда тормознут пограничники - заплатить 1323 лиры - цена в магазине нового горного велосипеда приличного производителя.
Почему они так лоханулись, хотя я предупреждал:
а) почему-то решили, что ночью при выезде в Болгарию для них будет работать банк и они там оплатят, а об этом напомнят пограничники и таможенники, угощая знаменитым турецким кофе и сладостями.
б) не слушают светов путешественников - полно в интернете. Читай и выполняй. Планируй маршрут, изучай особенности проезда по платным дорогам.
А КАК ПРАВИЛЬНО?
а) В Турции действует проезд по платным дорогам "на доверии" - нужно проехать, наслаждаться и радоваться, а в течение 15-ти дней посетить любое почтовое отделение и оплатить проезд, предъявляя техпаспорт на авто. Выдадут "виньетку", которую приклеить на лобовое стекло авто, внести на счет сумму, которой хватит для возвращения назад. Стоит перестраховаться и на скоростной автотрассе из Стамбула в сторону Болгарии остановиться у пункта оплаты с обозначением HGS и проверить достаточность средств.
б) проверить свое авто на сайте вот здесь: вверху ввести номер авто - ЛАТИНСКИМИ буквами - ввести код безопасности, снизу слева поставить птичку (ознакомился с правилами) и узнать всю информацию о предоставленных услугах; оплатить в большинстве случаев можно там же.
в) в ряде случаев - в зависимости от запланированного маршрута - нужно зайти на сайт фирмы - владельца платной дороги - сделать оплату там (Plaka - это номер авто украинской регистрации вводить латинскими - естественно - буквами без пробелов между буквами и цифрами).
Конечно, наши люди привыкли все услуги получать даром или бесплатно...
Ну, то такЕ...
P.S. В провинции Анталия НЕТ платных автодорог - все автодороги и мосты для жителей провинции Анталия и города Анталия построило государство.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:08
Мизантроп за всю жизнь не заработал на авто - даже на Евробляху - но очень аж подпрыгнул... при словах "автомобиль", "мост", "автодорога" и еще хуже - ОПЛАТА!
Не волнуйся, беденький - продолжай дежурить на ветке и ставить "+"-ы Франту.
Может, пустит тебя посетить свой льох в смотровой яме гаража...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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