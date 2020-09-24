Додано: Вів 05 січ, 2021 10:31

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наши люди привыкли все услуги получать даром или бесплатно...

Как известно, во многих странах мира частные инвесторы вложили большие деньги в строительство автодорог и мостов, и взимают плату за проезд.Все просто: не хочешь ехать с комфортом, с ветерком и экономить бензин - едь по муниципальным бесплатным автодорогам.Такой эксперимент я однажды делал, двигаясь от Вероны на север - в Австрию.Едешь по красивым извилистым автодорогам - слева - скоростная трасса - а ты балдеешь: бесплатно! Экономишь в Италии целых 10 евроцентов на каждом 1 км дороги. Меня обогнал эдакий "живчик" - из тех, кто стремятся первыми быть у красного светофора. Прошло минут 10 - я слегка утомился от бесконечных встречающихся "круговых движений" и увидел медицинский вертолет, приземляющийся впереди - подъехал - так и есть - машина в лепешку, почти трупы пытаются погрузить в вертолет.Съехал на платную магистраль.В Турции есть также платные магистрали и мосты - они построены частными зарубежными инвесторами - например, только в мост Osmangazi Bridge было вложено 1,25 миллиарда долларов США - мост станет госсобстенностью кажется через 30 лет. А до того - проезд платный и стоит не дешево, економя водителю сотни километров.Вчера разбирались, который "не слабо влетел на бабки".Попал на штраф в пятикратном размере (!!!).Что интересно, я его предупреждал, как нужно и советовал - но "наша безалаберность" привела к такому результату. Теперь на нем висит долг в 1323 лиры - это треть минимальной оплаты труда в Турции или примерно 200 долларов.Вторая колонка - номерной знак авто сериитретья колонка - конечная дата оплаты с льготным периодом в 15 дней, четвертая колонка - цена проезда по двум участкам, включая указанный выше мост, по новенькой частной автотрассе - три полосы в каждом направлении и нет ни одного перекрестка на маршруте из Бодрума в Стамбул.Следующая колонка - сумма штрафа - 5 раз от цены проезда.Возле первой колонки - синяя кнопка - показать фото своего авто, зафиксированное при проезде через пункты пропуска, а вверху - зеленая кнопка - оплатить.НЕ ОПЛАТИЛИ.На сегодня 2 варианта:а) закрыть себе самому навсегда въезд в Турцию.б) при въезде - когда тормознут пограничники - заплатить 1323 лиры - цена в магазине нового горного велосипеда приличного производителя.Почему они так лоханулись, хотя я предупреждал:а) почему-то решили, что ночью при выезде в Болгарию для них будет работать банк и они там оплатят, а об этом напомнят пограничники и таможенники, угощая знаменитым турецким кофе и сладостями.б) не слушают светов путешественников - полно в интернете. Читай и выполняй. Планируй маршрут, изучай особенности проезда по платным дорогам.А КАК ПРАВИЛЬНО?а) В Турции действует проезд по платным дорогам "" - нужно проехать, наслаждаться и радоваться, а в течение 15-ти дней посетить любое почтовое отделение и оплатить проезд, предъявляя техпаспорт на авто. Выдадут "виньетку", которую приклеить на лобовое стекло авто, внести на счет сумму, которой хватит для возвращения назад. Стоит перестраховаться и на скоростной автотрассе из Стамбула в сторону Болгарии остановиться у пункта оплаты с обозначением HGS и проверить достаточность средств.б) проверить свое авто на сайте вот здесь: вверху ввести номер авто - ЛАТИНСКИМИ буквами - ввести код безопасности, снизу слева поставить птичку (ознакомился с правилами) и узнать всю информацию о предоставленных услугах; оплатить в большинстве случаев можно там же.в) в ряде случаев - в зависимости от запланированного маршрута - нужно зайти на сайт фирмы - владельца платной дороги - сделать оплату там (Plaka - это номер авто украинской регистрации вводить латинскими - естественно - буквами без пробелов между буквами и цифрами).Конечно,Ну, то такЕ...В провинции Анталия НЕТ платных автодорог - все автодороги и мосты для жителей провинции Анталия и города Анталия построило государство.