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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stryzhko написав:в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці
На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мизантрóп написав:В Улан-Баторе солнечно, -35

Та ну нафіг)) Звідти всі в Крим втекли й вже воду всю допивають.
Краще містечко Саппада на півночі Італії, де пару днів тому 2м снігу випало
https://youtu.be/BrONz-Y58fQ
Ех, з Карпатами б поділилися.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04

  stryzhko написав:Перші дні зими 2021-го, а в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці, вода +19, як влітку в Польщі на Балтійському узбережжі.))
https://youtu.be/SwRHeVAHVCY
Оскільки Європа запроваджує паспорта вакцинації, то найближчі пару років закордонна нерухомість Середземноморського узбережжя буде найдоступнішою

Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Зображення
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 січ, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56

О НЕДВИЖИМОСТИ
(по данным турецкого информационного агентства Анадолу)

Владельцами недвижимости в Турции стали граждане 184 стран.
Около 9,5 тыс. иностранцев получили турецкое гражданство за счет приобретения жилья в Турции.
Согласно исследованию в Европе, Турция в период пандемии заняла второе после Новой Зеландии место по показателям сектора недвижимости.
Количество объектов недвижимости, приобретенных иностранными гражданами в Турции в 2019 году, превысило 45 тыс., а выручка составила $ 6,7 млрд.
Статистические данные за 2020 год ожидаются 15 января 2021 (я их постараюсь здесь показать), но предполагается, что было совершено более, чем 40 тыс. сделок с иностранными гражданами на рынке жилья Турции на общую сумму более $ 7 млрд.
В 2021-ом году по прогнозам продаж жилья в Турции ожидают 50 тыс. сделок с иностранцами на сумму $ 10 млрд.
В этом году наряду со Стамбулом иностранные граждане проявят интерес к недвижимости в Средиземноморском и Эгейском регионах Турции, а также в центральной Анатолии.
(по данным https://www.aa.com.tr/en)
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Тим часом в Аланії на Різдво була чудова літня погода й пляжний сезон 2021 продовжується:))
https://youtu.be/PKB0QQCy63Y
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:53

  Frant написав:
  akurt написав:в Анталии слышу цены на аренду от 1500 до 2000 лир. Мои знакомые украинцы арендуют квартиры с мебелью ровно по 1800 лир в месяц.

А незнайомі?
А неукраїнці?

Тобто приїхати орендувати на сезон (два-три місяці) - вигідніше, ніж круглий рік сидіти в халупі біля моря (мерзнути зимою, смажитись літом, ковтати дешевий йогурт і вигулювати пса біля новобудних котлованів)??

А по ночам они бензио отсасывают у вас в машине

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Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
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