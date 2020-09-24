На любителя.
В Улан-Баторе солнечно, -35
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та ну нафіг)) Звідти всі в Крим втекли й вже воду всю допивають.
Краще містечко Саппада на півночі Італії, де пару днів тому 2м снігу випало
Ех, з Карпатами б поділилися.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04
Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 січ, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:56
О НЕДВИЖИМОСТИ
(по данным турецкого информационного агентства Анадолу)
Владельцами недвижимости в Турции стали граждане 184 стран.
Около 9,5 тыс. иностранцев получили турецкое гражданство за счет приобретения жилья в Турции.
Согласно исследованию в Европе, Турция в период пандемии заняла второе после Новой Зеландии место по показателям сектора недвижимости.
Количество объектов недвижимости, приобретенных иностранными гражданами в Турции в 2019 году, превысило 45 тыс., а выручка составила $ 6,7 млрд.
Статистические данные за 2020 год ожидаются 15 января 2021 (я их постараюсь здесь показать), но предполагается, что было совершено более, чем 40 тыс. сделок с иностранными гражданами на рынке жилья Турции на общую сумму более $ 7 млрд.
В 2021-ом году по прогнозам продаж жилья в Турции ожидают 50 тыс. сделок с иностранцами на сумму $ 10 млрд.
В этом году наряду со Стамбулом иностранные граждане проявят интерес к недвижимости в Средиземноморском и Эгейском регионах Турции, а также в центральной Анатолии.
(по данным
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тим часом в Аланії на Різдво була чудова літня погода й пляжний сезон 2021 продовжується:))
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:22
Я лучше машиной и на океан. Самолет - не безопасное средство передвижение в наше время. Вообще не понимаю, как люди рассматривают шлаковые отели в Турции в качестве достойного отдыха.
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:38
Чому ж шлакові? Нормальні готелі. Якщо заселятись в готелі середнього рівня або вище.
А найдешеві готелі - вони в усьому світі не айс)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 січ, 2021 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 09 січ, 2021 01:49
если сравнивать с курортами Цейлона или Канкуна, то Турецкие отели кажутся унылыми. Ну соотношение цена\качество откровенно для люмпенов. Все 1 в 1. Даже уровни отелей почти соответствуют(с корректировкой -3): секстии, cептимии...
Ну в общем вы меня поняли.
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:04
Звичайна анталійська зима.
Вдень близько +17. В ці дні сухо, але обіцяють дощики. За статистикою в січні-лютому буває до 8 дощових днів.
В буденні дні дуже багато людей на Набережній та на пляжі.
Сміливі купаються - вода в Середземному морі близько +20.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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