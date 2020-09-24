Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Звичайна анталійська зима. Вдень близько +17. В ці дні сухо, але обіцяють дощики. За статистикою в січні-лютому буває до 8 дощових днів. В буденні дні дуже багато людей на Набережній та на пляжі. Сміливі купаються - вода в Середземному морі близько +20.
akurt написав:Звичайна анталійська зима. Вдень близько +17. В ці дні сухо, але обіцяють дощики. За статистикою в січні-лютому буває до 8 дощових днів. В буденні дні дуже багато людей на Набережній та на пляжі. Сміливі купаються - вода в Середземному морі близько +20.
Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога
Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії. Впарює новобуди в сейсмічній зоні небідним російськомовним людям))) На корм собаці і дешевий йогурт - йому вистачає. Вдома, мабуть, лише сторожем міг би)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Сохраним для модераторов форума. А то были какие-то сомнения, что такое флуд... И что такое копание в трусах akurt'a.
Мизантрóп написав:Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога
Frant написав: Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога
Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії. Впарює новобуди в сейсмічній зоні небідним російськомовним людям))) На корм собаці і дешевий йогурт - йому вистачає. Вдома, мабуть, лише сторожем міг би)))[/quote]
Мизантрóп написав:
Frant написав:Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Минулих два дні був курой валюти через кордон І,Друже ,не пишіть з смартфону-це небезпечно
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.