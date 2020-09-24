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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:03

  Frant написав:
  akurt написав:Звичайна анталійська зима.
Вдень близько +17. В ці дні сухо, але обіцяють дощики. За статистикою в січні-лютому буває до 8 дощових днів.
В буденні дні дуже багато людей на Набережній та на пляжі.
Сміливі купаються - вода в Середземному морі близько +20.



Сміливці є повсюду!

https://youtu.be/wAM2EMrD0qA
...

Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:07

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  akurt написав:Звичайна анталійська зима.
Вдень близько +17. В ці дні сухо, але обіцяють дощики. За статистикою в січні-лютому буває до 8 дощових днів.
В буденні дні дуже багато людей на Набережній та на пляжі.
Сміливі купаються - вода в Середземному морі близько +20.



Сміливці є повсюду!

https://youtu.be/wAM2EMrD0qA
...

Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога :D

Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Впарює новобуди в сейсмічній зоні небідним російськомовним людям)))
На корм собаці і дешевий йогурт - йому вистачає. Вдома, мабуть, лише сторожем міг би)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Минулих два дні був курой валюти через кордон 8)
І,Друже ,не пишіть з смартфону-це небезпечно :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:20

Сохраним для модераторов форума.
А то были какие-то сомнения, что такое флуд...
И что такое копание в трусах akurt'a.

  Мизантрóп написав:Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога :D


  Frant написав:
Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога :D

Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Впарює новобуди в сейсмічній зоні небідним російськомовним людям)))
На корм собаці і дешевий йогурт - йому вистачає. Вдома, мабуть, лише сторожем міг би)))[/quote]

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Минулих два дні був курой валюти через кордон 8)
І,Друже ,не пишіть з смартфону-це небезпечно :wink:
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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