RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:03

  Frant написав:
  akurt написав:Звичайна анталійська зима.
Вдень близько +17. В ці дні сухо, але обіцяють дощики. За статистикою в січні-лютому буває до 8 дощових днів.
В буденні дні дуже багато людей на Набережній та на пляжі.
Сміливі купаються - вода в Середземному морі близько +20.



Сміливці є повсюду!

https://youtu.be/wAM2EMrD0qA
...

Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5117
З нами з: 03.12.14
Подякував: 797 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:07

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  akurt написав:Звичайна анталійська зима.
Вдень близько +17. В ці дні сухо, але обіцяють дощики. За статистикою в січні-лютому буває до 8 дощових днів.
В буденні дні дуже багато людей на Набережній та на пляжі.
Сміливі купаються - вода в Середземному морі близько +20.



Сміливці є повсюду!

https://youtu.be/wAM2EMrD0qA
...

Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога :D

Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Впарює новобуди в сейсмічній зоні небідним російськомовним людям)))
На корм собаці і дешевий йогурт - йому вистачає. Вдома, мабуть, лише сторожем міг би)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21786
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Минулих два дні був курой валюти через кордон 8)
І,Друже ,не пишіть з смартфону-це небезпечно :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5117
З нами з: 03.12.14
Подякував: 797 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:20

Сохраним для модераторов форума.
А то были какие-то сомнения, что такое флуд...
И что такое копание в трусах akurt'a.
  Мизантрóп написав:Це найкращий екіпаж випускників diit-у ,учні відомого вже на весь Світ підагога :D


  Frant написав:Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Впарює новобуди в сейсмічній зоні небідним російськомовним людям)))
На корм собаці і дешевий йогурт - йому вистачає. Вдома, мабуть, лише сторожем міг би)))


  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Той педагог працює зараз ріелтором в Анталії.
Минулих два дні був курой валюти через кордон 8)
І,Друже ,не пишіть з смартфону-це небезпечно :wink:


P.S.
Баночку из-под йогурта по запросу поищу в мусорном баке на улице и вышлю Франту. Пусть хоть понюхает остатки на дне от кого-то, а то бедняга совсем уж умом тронулся.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 січ, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Запах из-под мышек и промежности высылаю Мизантропу по запросу в стеклянной банке с плотной крышкой.
кинь лучше "оправдательные" фотки как после Харькова))
Зображення

Тебе скоро 64 стукнет,а ты ведёшь себя как юнец,ведь здравый и "самодостаточный" дед не стал бы сразу после прилёта такую пуйню фоткать и "оправдываться",но ты врядли что понимаешь,потому весели)) :D :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5117
З нами з: 03.12.14
Подякував: 797 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:44

Чтобы не кормить флудеров - я удалил тексты:
- Недвижимость в Вене - "наши" - от двушки на окраине Венского леса до квартиры за 750 000 евро. Итог за 10 лет. Как и что получилось.
- Вилла в сосновом лесу под Анталией: что, как и по какой цене.
Удачи читателям этой ветки. Уже 1 150 000 просмотров.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Трусы дать нюхнуть?
Серые, х/б, утром только одел. Тебе понравятся.

весели и читай))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5117
З нами з: 03.12.14
Подякував: 797 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:48

Эти лица выше - достойные - ФИНАНСОВОГО ФОРУМА Украины.
Ото ж такі і фінанси...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 901902903904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 622, 623, 624
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6238 742482
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 08:51
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1378 184860
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 21:57
Понаехал
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.