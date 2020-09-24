Додано: Суб 09 січ, 2021 16:44

Чтобы не кормить флудеров - я удалил тексты:

- Недвижимость в Вене - "наши" - от двушки на окраине Венского леса до квартиры за 750 000 евро. Итог за 10 лет. Как и что получилось.

- Вилла в сосновом лесу под Анталией: что, как и по какой цене.

Удачи читателям этой ветки. Уже 1 150 000 просмотров.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.