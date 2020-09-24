RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:43

  akurt написав:Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000

Це вже напад "білої гарячки". Я ніколи не купляв неліквідів, ні по 45 000 , ні по 20 000.
Мені то нецікаво.

Рекомендую меньше пити коньяка зранку, тому що увечері вже нічого не розумієте. Плутаєте Відень з Стамбулом, а тепле з м'яким))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21794
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1285 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:46

  akurt написав:Що, Франте, змерз? Бува...
Нагадаю: це гілка про нерухомість.
Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000 доларів в 2015 році під орендарів, вони вас кинули ще й в 2018, коли купували прэлэсть для себе?
Як могли кинути такого досвідченого фахівця із нерухомості?
Всім буде повчально.

ця гілка про температуру води на березі Анталії в холодну пору року

  akurt написав:
  stryzhko написав:Перші дні зими 2021-го, а в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці, вода +19, як влітку в Польщі на Балтійському узбережжі.))
https://youtu.be/SwRHeVAHVCY
Оскільки Європа запроваджує паспорта вакцинації, то найближчі пару років закордонна нерухомість Середземноморського узбережжя буде найдоступнішою

Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо.
Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії
Зображення
Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...


можна ще кожен день писати про температуру та pH води в унітузі


і, нарешті, по темі, "купуємо для себе ..." кавалірка 27 м2 в Любині, Польща

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22992
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 902903904905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1381 185058
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 20:07
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 622, 623, 624
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6238 742607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 08:51
Frant
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.