Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Що, Франте, змерз? Бува... Нагадаю: це гілка про нерухомість. Розкажіть форумчанам - досвід пригодиться всім - як так сталося, що після того, як кинули ріелтори із купівлею двох неліквідів по 45 000 доларів в 2015 році під орендарів, вони вас кинули ще й в 2018, коли купували прэлэсть для себе? Як могли кинути такого досвідченого фахівця із нерухомості? Всім буде повчально.
ця гілка про температуру води на березі Анталії в холодну пору року
akurt написав:
stryzhko написав:Перші дні зими 2021-го, а в Туреччині пляжний сезон продовжується: +21 на сонці, вода +19, як влітку в Польщі на Балтійському узбережжі.)) https://youtu.be/SwRHeVAHVCY Оскільки Європа запроваджує паспорта вакцинації, то найближчі пару років закордонна нерухомість Середземноморського узбережжя буде найдоступнішою
Вчора на пляжі в Анталії було стільки людей, що до води підійти було неможливо. Фіксував максимальну температуру повітря +20 (показував термометр авто). Температура води в Середземному морі біля Анталії Але "не все коту Масляна": сьогодні десь з 6-00 невеличкий дощик...
можна ще кожен день писати про температуру та pH води в унітузі
і, нарешті, по темі, "купуємо для себе ..." кавалірка 27 м2 в Любині, Польща